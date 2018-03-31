Душанбе, 31 марта, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Спор Таджикистана и России по поводу пассажирского авиасообщения может создать таджикистанцам крупные неудобства. О том, как развивается нынешний (и уже не первый) конфликт в этой области, пишет корреспондент ИА REGNUM Маргарита Князева.

Fedor Leukhin Самолет «Уральских авиалиний»

Полмиллиона таджикистанцев, отправляющихся на заработки в Россию, и такое же их количество, приезжающих из России в Таджикистан, формируют серьезную нагрузку на пассажирские авиарейсы, обеспечивающие этот поток. Заработки граждан Таджикистана создают для родной страны 36% от ее ВВП, поэтому конфликт, приведший к задержке более чем на 13 часов рейса «Уральских авиалиний», стал тревожным сигналом. Из-за того, что таджикская сторона отказала российской авиакомпании в выполнении полетов, ее пассажиры прибыли в Душанбе и Ходжент только на следующий день. Кроме того, из-за отказа Душанбе давать разрешение на полеты практически прекращается авиасообщение Перми и Челябинска с Душанбе.

Защита интересов собственных фирм — дело благое, но перерастание всякого рода выстраивания преференций в противостояние, ведущее чуть ли ни к запрету работы для российских фирм, ни к чему хорошему привести не может.

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