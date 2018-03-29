Кишинёв, 29 марта, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Посольство США в Кишинёве выразило признательность правительству Молдавии за высылку трех российских дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией, бездоказательно обвинившей Россию в отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в американской дипмиссии заявили, что тем самым Молдавия «продемонстрировала, насколько серьезно мир принимает текущую глобальную кампанию России по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран во всем мире и подрыву и дискредитации западных институтов».

Ю. Ганф. Торжественное подписание Атлантического пакта. 1949

«Посольство США в Молдове выражает признательность правительству Республики Молдова за солидарность с Соединенным Королевством и его союзниками и соседями в том, что Россия несет ответственность за свои действия, нарушающие международное право и угрожающие европейской безопасности», — говорится в заявлении посольства.

В посольстве России в Молдавии прокомментировали заявление американской дипмиссии.

«Приветствуем открытость, с которой посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и «саморазоблачения» по другим актуальным вопросам международной политики, в т.ч. по так называемому «делу Скрипаля», — заявили в российском диппредставительстве.