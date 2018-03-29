Тобольск, Тюменская область, 29 марта, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске на здании городской думы и администрации Тобольского района не приспустили флаги. А чиновники от культуры устроили 28 марта банкет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Соломаткин. Пирушка. 1864

Паблик «Весь Тобольск» разрывало 28 марта от негодования жителей города. Ключевыми стали две темы.

«В стране сегодня траур по жертвам трагедии в городе Кемерово. Проехал по городу, везде государственные и даже не государственные флаги приспущены. Но нашлось одно место, где приспустить государственный флаг не решились. Здание, в котором расположились администрация Тобольского района и городская дума. Они решили не тратить деньги на альпинистов для того, чтобы приспустить флаги, решили обойтись траурным столиком внутри здания», — написал один из тобольчан, приложив фотографии с датой.

Другой тобольчанин сбросил видео, где работники культуры с 12:00 до 15:00 по местному времени поднимают бокалы за здравие. Что там флаги, когда пируют и веселятся?

«В день общенародного траура по погибшим в Кемерово детям, в рабочее время, работники райотдела культуры отмечают свой профессиональный праздник. Весело, с напитками и закусками в ресторане «Анастасия» гостиницы «Славянская». По их словам, всё уже было проплачено и денег им бы не вернули», — сообщает житель Тобольска, прилагая ещё и фото.

Как сообщила Ura.ru менеджер ресторана, где проставлялись культурные работники, к ней никто не подходил с просьбой о переносе банкета. А глава Тобольского района Юрий Батт сразу отреагировал: организаторам праздника вынесли выговор 29 марта.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что 28 марта был не только днём траура, но и рабочим.

«Интересно, а вообще господин Батт не удивлен тем, что в рабочее время его подчиненные устраивают «гульки»? Или если бы не траур, то всё с рук и сошло бы?» — задаются вопросом тобольчане.

Напомним, 28 марта в России было объявлено днём общенационального траура по 64 погибшим в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерова. Среди них 41 ребёнок. По всей стране прошли траурные митинги «Кемерово, мы с тобой!», были приспущены российские флаги на зданиях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.