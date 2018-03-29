Киев, 29 марта, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Украинские воздушные силы примут участие в совместной с Данией операцией по доставке топлива и грузов на остров Гренландия, сообщает 29 марта УНИАН.

Oleg V МіГ-29 ВВС Украины

Согласно сообщению, датско-украинская операция носит кодовое название «Северный сокол» и начнется 3 апреля. Окончание операции планируется 5 мая. В ходе операции украинский самолет Ил-76 совершит 25 рейсов с американской авиабазы Туле на станцию «Норд» в Гренландии.

В общей сложности украинский самолет перевезет более 500 тонн горючего и другого имущества, а налет составит 120 часов. Одним из важных моментов для ВВС Украины является то, что Дания передает украинской армии аванс в размере $!50 тыс.

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В свою очередь, датские военные лично удостоверились в надежности Ил-76, отремонтировав и проверив его работоспособность. Экипаж украинского самолета составляет 11 человек, еще 11 человек будут следить за инженерным обеспечением. Также руководить операцией со стороны Украины будут двое представителей командования ВВС Украины.

Напомним, ранее в Дании разработали соседскую программу на 2017−2021 годы, в которой приоритетом является налаживание отношений с Грузией и Украиной.