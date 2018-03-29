Санкт-Петербург, 29 марта, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Требования к торгово-развлекательным центрам и комплексам должны быть пересмотрены в сторону ужесточения после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявил сегодня, 29 марта, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Gov.spb.ru Игорь Албин

По его словам, «торгово-развлекательные центры давно уже стали развлекательно-торговыми». В связи с этим «необходимо серьезным образом пересмотреть требования к подобным зданиям (сооружениям)», считает чиновник.

«Поскольку это места массового скопления людей, а не учреждения торговли в чистом виде, то и требования, которые предъявляются на всех этапах от проектирования до эксплуатации этих объектов, должны соответствовать самым жестким стандартам безопасности, в том числе противопожарной», — сообщил Албин в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что для подобных объектов на первом плане в списке требований должна стоять безопасность и быстрая эвакуация людей в случае любого ЧП. Для решения этой задачи Албин считает необходимым перенос на первые этажи торгово-развлекательных центров всей инфраструктуры развлечений и заведений общественного питания. Кроме того, необходимо удалить центры площадью от тысячи квадратных метров и более на периферию, за городскую черту, уверен Игорь Албин.

«Все эти вопросы лежат в плоскости градостроительных подходов и нормативно-технического регулирования», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за строительную отрасль Петербурга.

Игорь Албин также подверг критике ту слишком незначительную роль, которую торгово-развлекательные комплексы играют в налоговых поступлениях в бюджеты разного уровня.

«Владеют такими комплексами и торговыми сетями компании из офшорных юрисдикций. Не балуют эти компании бюджетную систему нашей страны налогами и сборами, налоговые изъятия по отношению к валовой выручке часто не превышают 1%», — констатировал петербургский чиновник.

Игорь Албин призывает положить конец парадоксальной ситуации, при которой собственник ТРК получает стабильную арендную плату, арендаторы наращивают выручку, а простой посетитель «выкладывает свои деньги из скудного кошелька, но взамен не получает элементарных гарантий безопасности своего пребывания на таких объектах».

Кроме того, Албин обратил внимание на избыточную коммерциализацию объектов транспортной инфраструктуры, каждый клочок площади которых сдается в аренду под нужды торговли и услуг.

«Мы увлеклись в последние годы на объектах транспортной инфраструктуры неналоговыми, прочими доходами, доходами не от основных видов деятельности. Это в равной степени касается павильонов метро, аэровокзалов, железнодорожных вокзалов. Мы стали забывать о том, что главная задача подобных объектов — обеспечить максимальный комфортный и безопасный пассажиропоток», — написал вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове произошёл пожар в ТЦ «Зимняя вишня». По данным оперативного штаба МЧС России, к настоящему времени обнаружены останки 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших. Опознано 27 тел, проходят похороны погибших. Общенациональный траур был объявлен в РФ 28 марта.