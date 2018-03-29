Нижний Новгород, 29 марта, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Нижегородский завод «Гидромаш» получит государственную поддержку на сумму 38,9 млн рублей в рамках соответствующего соглашения с правительством региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Нижегородской области.

Zsno.ru МС-21

Государственную поддержку планируется предоставить в форме снижения ставки по налогу на прибыль. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области за период действия соглашения составит 43,3 млн рублей.

«Реализация проекта завода «Гидромаш» обеспечит рост объемов товарного выпуска предприятия и позволит повысить эффективность его работы. Важно, что будет создано 20 дополнительных рабочих мест. Депутаты регионального парламента поддерживают и будут поддерживать реализацию таких инновационных высокотехнологичных проектов», — подчеркнул председатель комитета по экономике и промышленности Олег Лавричев.

Напомним, завод «Гидромаш» реализует приоритетный проект Нижегородской области по созданию производства уникальных по эксплуатационным свойствам агрегатов шасси инновационного самолета МС-21.

Объем финансирования проекта — 592,2 млн рублей, в том числе собственные средства — 378 млн рублей, заемные средства — 214,2 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 5 лет 11 месяцев — с августа 2016 года по июнь 2022 года.

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МС-21 — магистральный самолет 21 века — это семейство российских пассажирских самолетов для мирового рынка авиалайнеров. В рамках программы разрабатываются самолеты МС-21−200, рассчитанный на перевозку от 132 до 165 пассажиров, и МС-21−300, который может перевозить от 163 до 211 пассажиров. В дальнейшем планируется создание самолета МС-21−400 на 212 мест.

Самолет МС-21 сменит российские лайнеры «Ту», «Як» и «Ан».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2017 года корпорация «Иркут» получила заказ на 315 самолетов МС-21. Первый МС-21 впервые поднялся в небо 28 мая 2017 года. Начать серийное производство лайнеров МС-21 планируется в 2018 году — уже подписаны контракты на строительство 175 самолетов.

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