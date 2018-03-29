Степанакерт, 29 марта, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате подрыва на мине автомобиля, принадлежащего компании по разминированию «Halo Trust». Инцидент произошёл в нейтральной зоне, недалеко от села Нор-Газанчи, Мартакертского района Нагорно-Карабахской Республики.

artsakhpress.am

Пока официальной информации по поводу происшествия нет. В пресс-службе полиции НКР заявили, что нужно дождаться официальных сведений, а пресс-секретарь Армии обороны НКР Сенор Асратян сообщил о том, что происшедшее не имеет никакой связи с армией. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщили, что детали инцидента уточняются.

Как сообщил «Арцахпресс» директор Республиканского медицинского центра Степанакерта Армен Хачатрян, раненных уже прооперировали.

«У одного из них, Арама Мкртчяна, 1974 года рождения было внутреннее кровоизлияние и разрыв селезенки. После операции его состояние оценивается как тяжелое. А вот Гарик Гахирян, 1987 года рождения, получил ранения в области нижних конечностей, они ампутированы. Его состояние оценивается как тяжелое», — сказал Хачатрян.

Все пострадавшие являются сотрудниками британской компании «Halo Trust», граждане НКР. По предварительным данным, все погибшие были сапёрами.