Киев, 31 марта, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Высылая российских дипломатов, западные лидеры придумывали причины этого решения, одна другой лицемерней. Киев долго думать не стал и прямым текстом высказал всё то, что Запад прятал за иносказаниями: в отношении России действует презумпция виновности, ей никто не даст доказательств ее вины — это она обязана оправдываться, и да здравствует антироссийская солидарность. Таково совокупное содержание речей президента Порошенко, дипломата Богдана Яременко и главы МИД Павла Климкина. В отличие от Порошенко, предупреждать о новых «российских преступлениях» так откровенно Запад не решается, и рвать экономические связи с РФ не спешит.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

Киевская хунта тем временем готова с охотой выполнять любые гнусные поручения, не считаясь с издержками, ‑ и тем вероятнее, что следующим ее шагом станет розыгрыш карты Донбасса. В подобном сюжете наступление украинской армии на эту территорию в первые дни ЧМ по футболу кажется не просто вероятным, а очень возможным ходом. Раскручивание конфликта на юго-востоке страны в формате не фрагментарных обострений, а полноценной, горячей, настоящей войны — было бы хунте на руку. Рейтинг киевской власти крайне низок, нападения Путина так и не случилось, положение страны все тяжелее, а воровство цветет все более буйно. В таких условиях Порошенко не только не будет в следующем году переизбран, он рискует быть отправлен за решетку своим же преемником — под одобрение граждан. Поэтому силовой вариант на Донбассе, война и отмена выборов 2019 года — это реальный шанс для нынешней власти удержаться на позициях еще некоторое время.

Каковы перспективы такого сценария, читайте в статье: «Россия, докажи, что невиновна»: что у Запада на уме, то у майдана на языке

Обратите также внимание на другие статьи Сергея Гуркина о внешней и внутренней политике Украины.