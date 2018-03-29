Вашингтон, 29 марта, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил 29 марта, что он сожалеет о том, что угрожал президенту США Дональду Трампу «выбить из него все дурь», сообщает американское агентство Associated Press.

Ibtimes.com Джо Байден

С таким заявлением Байден выступил в интервью программе Pod Save America, которое было опубликовано 28 марта.

«Я не должен был говорить то, что сказал», — отметил бывший вице-президент.

«Я не хочу оказаться в одной категории с этим парнем», — добавил он.

Напомним, Байден пообещал избить Трампа за то, как тот обращается с женщинами. Заявление было сделано на фоне ряда исков, поданных против главы Белого дома, а также более скандала с видеозаписью, на которой Трамп оскорбительно высказывается о женщинах.

В свою очередь, президент-республиканец в ответ Байдену заявил, что сам готов применить к нему силу так, что «выживший из ума» бывший вице-президент будет плакать.

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