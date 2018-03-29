Москва, 29 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Украинские силовики намерены начать боевые действия на территории Донбасса и рассчитывают, что Россия вмешается в это противостояние, полагает член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Георгий Карлов. Об этом он заявил 29 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя недавнее признание командующего украинских Объединённых сил Сергея Наева, рассказавшего о временных показателях, в рамках которых необходимо подготовить операции Объединённых сил в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По словам Карлова, территория Украины за последние десятилетия была театром по реализации того или иного проекта. Первоначальный проект состоял в демонстрации максимальной свободы и демократии, однако политики, которые представляли его, себя уже исчерпали.

Второй проект, который наступает в настоящее время, по словам Карлова, это театр военных действий, и частью этого проекта является Надежда Савченко. Смысл проекта — боевые действия на территории Донбасса и затем втягивание в этот конфликт РФ.

Отчасти с ним не согласился другой участник передачи, политолог Дмитрий Абзалов, который заявил, что «Надежда Савченко ни разу не выступала за военные действия» против РФ, и добавил:

«Сейчас идёт очень серьёзная радикализация в администрации Трампа. Ушёл единственный предохранитель — Рекс Тиллерсон, и пришли игроки, которые выступают за радикализацию (в то числе и на Украине — прим. ИА REGNUM ). Сейчас окно возможностей. Трамп будет жёстко выступать».

Поясняя сказанное, Абзалов рассказал, что подобные действия Трампа связаны с предстоящими выборами в конгресс.

Что касается Украины, то сейчас там будут иметь место «попытки закопать всех, кто выступает за примирительный подход».

«Будет попытка завернуть наиболее умеренных игроков», — сказал Абзалов.

Напомним, что поводом для этих рассуждений стали заявления командующего украинских Объединённых сил Сергея Наева, который сказал, что временные показатели, в рамках которых необходимо подготовить операции Объединённых сил в Донбассе, уже определены, и они не будут длительными.

«У меня уже есть определённые временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику генерального штаба — главнокомандующему вооружённых сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции», — сказал Наев.

При этом Наев отказался озвучивать конкретные сроки названной операции.