Москва, 29 марта, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Столь продолжительная недоступность Telegram может послужить поводом для модификации архитектуры работы сервиса для увеличения отказоустойчивости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил эксперт в области информационных технологий Юрий Тимофеев.

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Причиной масштабного сбоя в работе Telegram в России и странах ЕС стало отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе, указал основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Недоступность серверов Telegram в очередной раз из-за отсутствия питания в кластере демонстрирует, что сервис имеет единую точку входа и в данном случае отказа. Столь высокое время даунтайма по отсутствию питания говорит о высокой степени текущих проблем с питанием», — пояснил Тимофеев.

По его мнению, «столь продолжительная остановка может послужить поводом для модификации архитектуры работы сервиса для увеличения отказоустойчивости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пользователи Telegram в России, Казахстане, Украине и ряде европейских стран пожаловались на невозможность подключиться к каналам и отправлять сообщения. В Роскомнадзоре указали на то, что не имеют к этому отношения.