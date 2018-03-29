Махачкала, 29 марта, 2018, 13:38 — ИА Регнум. В 2017 году в Дагестане силовики пресекли деятельность шести диверсионно-террористических групп. За минувший год на территории республики было ликвидировано 40 членов НВФ. Еще 312 боевиков и их пособников были задержаны. Добровольно сдались властям 19 человек. Об этом сегодня, 29 марта, доложил депутатам Народного собрания министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

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«За последние годы численный состав бандгрупп сократился в разы и достиг исторического минимума за последние 20 лет. Осталось шесть действующих бандитов. Устанавливается их место нахождения», — приводит слова министра «Новое дело».

По словам главы правоохранительного ведомства, всего в республике в 2017 году было совершено 531 преступление террористического характера, 373 из них были связаны с участием в незаконных вооруженных формированиях. Был нанесен существенный удар по материальной базе боевиков. Обнаружены и ликвидированы 33 тайника, восемь блиндажей, один временный лагерь и найденное в них оружие — 275 единиц.

Угроза безопасности региона, по словам Абурашидова, исходит из Сирии, где на стороне различных террористических организаций воюют около 1300 жителей Дагестана.

«В 2017 году были задержаны 15 человек, вернувшихся из Сирии, где они принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков. Еще 23 человека были задержаны при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях», — цитирует главу МВД ТАСС.

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В 2009 году заместитель министра внутренних дел республики Магомед Исмалов докладывал, что численность боевиков в Дагестане не превышает 100 человек. Более половины из них находятся в Карабудахкентском и Буйнакском районах, еще около 20 членов НВФ действуют в Хасавюртовском районе, 10 — в Махачкале.

В 2015 году бывший в то время главой республики Рамазан Абдулатипов в ходе заседания антитероористической комиссии заявлял, что в регионе действуют 12 бандгрупп с общей численностью 50 боевиков. В 2016 году в Дагестане было ликвидировано 90 боевиков, еще 306 членов незаконных вооруженных формирований задержаны.