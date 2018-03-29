Санкт-Петербург, 29 марта, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Региональная общественная организация «Прерванный полет» предлагает создать в Петербурге мемориал жертвам теракта в метро у станции «Технологический институт», передает 29 марта корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Цветы на месте теракта в метро

Соответствующее официальное обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко сегодня вручили главе городского комитета по социальной политике Александру Ржаненкову.

«Мы предполагаем, что это может быть где-то в районе станции «Технологический институт». Какой-то памятный знак, мемориальная доска, какое-то памятное место, где можно положить цветы. Многие родные погибших говорят, что, приезжая в город, клали цветы на асфальт несколько раз, но их сметают дворники. Может быть, это будет знак не столько погибшим, сколько всем горожанам, кто собрался в этот момент вместе, весь город был мыслями там», — заметил председатель РОО «Прерванный полет» Георгий Ефименко.

Он ожидает, что Георгию Полтавченко будет, что ответить на это предложение в годовщину теракта, 3 апреля, когда губернатор посетит памятное мероприятие в БКЗ «Октябрьский».

По словам Александра Ржаненкова, до сегодняшнего дня в Смольный не поступали официальные обращения о создании мемориала ни от инициативных граждан, ни от родственников погибших и пострадавших, но тему продолжают обсуждать.

«Тема звучит сегодня, она обсуждалась на (вчерашней) встрече с родственниками погибших и пострадавших. <…> По своему личному мониторингу могу сказать, что тех, кто против, больше, чем тех, кто за. Это обсуждаемая тема, решений никаких не принималось. Мы будем в первую очередь учитывать мнение родственников погибших», — сказал Ржаненков.

Сразу после теракта предполагалось, памятная доска появится на станции «Технологический институт», куда прибыл взорванный поезд, и откуда проводилась эвакуация пострадавших и тел погибших. Метрополитен выражал готовность поддержать установку памятного знака, но письменное согласие родственников так и не было получено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в годовщину теракта 3 апреля 2018 года в городе пройдут богослужения памяти жертв взрыва в метро, возложения цветов к станции «Технологический институт» и другие мероприятия. Кроме того, метрополитен подготовил «Книгу памяти» жертв теракта.

Напомним, взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 15 пассажиров погибли. При взрыве был убит и предполагаемый террорист-смертник.