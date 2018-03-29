Калининград, 29 марта, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В Калининградской области началась подготовка к трем масштабным военно-историческим реконструкциям, которые посвящены русской ратной славе Семилетней, Русско-прусско-французской и Первой мировой войн. Как сообщил сегодня, 29 марта, корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков, исторический фестиваль продлится с июля по сентябрь 2018 года и включает в себя реконструкцию сражения при Гросс-Егерсдорфе 1757 года, Фридландского сражения 1807 года и Гумбиненский прорыв 1914 года.

Защитникиотечества.РФ Реконструкция сражения при Гросс-Егерсдорфе 1757 года

«Почему это важно? Если мы хотим, чтобы наши дети знали, что присоединение Кёнигсберга к РСФСР в 1945 году — это не только результат Ялты и Потсдама, но и логическое завершение ратных подвигов предыдущих поколений русских людей, что это — историческая закономерность, необходимо заниматься просвещением», — сказал Черенков.

По словам собеседника ИА REGNUM, у военно-исторической реконструкции в Калининградской области особая миссия.

«Мы должны рассказывать в доступной и наглядной форме о том, как Россия усмиряла агрессивные планы Фридриха XVIII веке, а затем вернула ему назад Пруссию, подарила, в надежде, что Пруссия будет нашей союзницей. Затем Россия сохранила Пруссию в начале XIX века как государство, но в ответ получила Первую мировую войну. Должны рассказывать, как Россия не позволила Германии взять Париж в сентябре 1914-го, и этим подарила победу в войне своим союзникам, прежде всего Франции и Англии. Как разгромила Вермахт и взяла штурмом неприступный Кёнигсберг, уничтожив здесь 100 тысячную группировку противника», — продолжил Михаил Черченков.

Общественник напомнил, что после битвы под Фридландом (ныне это город Гвардейск Калининградской области) 14 июня 1807 года впервые в российской истории нижние чины были удостоены награды «Знак отличия военного ордена» в виде Георгиевского креста.

«Таким образом, город Правдинск является родиной этой славной награды», — подчеркнул Черенков.

Посещение и вход на все мероприятия военно-исторического фестиваля в Калининградской области — бесплатные.