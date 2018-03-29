Вашингтон, 29 марта, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А, созданный в США, передан Военно-воздушным силам (ВВС) Южной Кореи. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.

MSgt John Nimmo Sr F-35

Церемония презентации многофункционального самолета прошла в среду, 28 марта, на авиабазе Форт-Уорт в Техасе.

«Данное событие — это знаменательный рубеж в южнокорейской программе F-35 и в (развитии) альянса США и Южной Кореи, — отметила Лорд. — F-35 не только даст невероятные возможности Южной Корее, но и укрепит наш союз и наши отношения в сфере обороны».

Справка ИА REGNUM : Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Самолет успел приобрести репутацию самого дорогого истребителя в истории авиастроения и сейчас производится в трех модификациях: F-35A, F-35B вертикального взлета и палубный F-35C.

Помимо США и Южной Кореи, истребители-бомбардировщики F-35 закупаются для ВВС Израиля и Японии.

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