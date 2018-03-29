Калуга, 29 марта, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Программа по рекультивации болот с использованием оригинальной немецкой технологии планируют реализовать в Калужской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Участники семинар знакомятся с проектом по рекультивации болот

Перспективы «болотного растениеводства» обсуждались на семинаре в Калуге, организованном в рамках российско-германского проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата».

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Как отметила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, болота в регионе по условиям водно-минерального питания относятся к низинным. Они не имеют значительных запасов торфа и риск пожаров — минимальный. Главной задачей глава ведомства назвала восстановление утраченного баланса болотных угодий.

Напомним, в Калужской области расположены 472 болота. Два года назад началась подготовка к реализации проекта по «болотному растениеводству», экологи обследовали два из них. Пилотным было выбрано Драковское болото в Дзержинском районе. В дальнейшем, после восстановления гидрологического режима, планируется выращивать на болоте влаголюбивые культуры.