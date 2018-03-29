Москва, 29 марта, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») предлагает чипировать трудовых мигрантов. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

О своей инициативе депутат рассказал на своей странице в Facebook. По его мнению, для мигрантов нужно ввести в обязанность ношение браслета с чипом, в котором была бы информация о принимающей стороне, сроках пребывания и так далее.

Депутат считает, что эта мера повысит эффективность контроля за трудовыми мигрантами. Кроме того, по его мнению, браслет с чипом может стать хорошей альтернативой бумажным документам.

Отметим, инициатива депутата вызвала шквал критики. В то же время есть и те, кто разделяет его идею.

«Вместо того чтобы в кармане носить кучу бумажных документов, предлагается (обратите внимание на это слово!) все это завести на электронный носитель. Кто не захочет носить на руке, хорошо, пусть носит в кармане. Это наоборот сделает жизнь трудового мигранта легче», — считает сам депутат.

Он также привёл статистику МВД России. Из не следует, что в 2017 году стражи порядка выявили более 136 тыс. нарушений среди мигрантов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иванов не первый, кто предлагает такую инициативу. Она была озвучена ещё несколько лет назад, но поддержки не нашла.