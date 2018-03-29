Махачкала, 29 марта, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Дагестане 29 марта около 09:00 отключено электроснабжение сразу в четырех районах республики. Без света остались около 33 тыс. жителей Тляратинского, Цунтийского, Шамильского районов и Бежтинского участка. Причиной отключения стала авария на участке передачи электроэнергии «Шамильское — Анцух», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго России.

Без света

По данным ведомства, автоматическое повторное включение закончилось неудачей. Не удалось и повторное ручное включение. Обесточенными в настоящее время являются шесть подстанций общей мощностью 16 МВт.

Причины аварии выясняются. Две ремонтные бригады электриков обходят линию, протяженность которой составляет порядка 38 км. Предполагаемое завершение ремонтных работ — около 18:00.

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Без света останутся завтра, 30 марта, и несколько районов Махачкалы. В данном случае это будет запланированное отключение. Энергетики обнаружили проблемы в работе одного из трансформаторов, сообщает администрация Махачкалы, и в связи с этим часть города будет отключена от сети. В зону отключения попадают дома 1−13 и 8−22 по проспекту Г. Гаджиева (А. Акушинского), улица Чеэрова, районы старой автостанции, сборного пункта, Дагестанского университета народного хозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе врио главы Дагестана Владимира Васильева в республике весной 2018 года в течение нескольких недель работали бригады энергетиков из разных энергокомпаний России. Около 2000 специалистов проинспектировали электрические сети региона. Оценка, которую они дали по итогам проверки, показала, что энергохозяйство республики находится в критическом состоянии из-за большой изношенности сетей и воровства электроэнергии: 78% обследованных электросетей Дагестана подлежат полной реконструкции, более 35% из них являются бесхозяйными, зачастую построенными из подручных материалов с нарушением норм и правил.