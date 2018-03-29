Вашингтон, 29 марта, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Сбой в работе популярного интернет-мессенджера Telegram связан с отключением питания серверов компании. Об этом сообщил основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе, — написал Дуров. — Мы работаем, чтобы исправить это».

По его словам, многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных «приведет в порядок» силовое оборудование.

Напомним, 29 марта пользователи мессенджера Telegram столкнулись с серьезными сбоями в работе приложения — не отправляются сообщения, невозможно загрузить список контактов. Проблемы в работе мессенджера отмечались у пользователей в РФ, Германии, Франции, Италии, Сингапуре и в других странах.

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