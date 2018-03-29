Киев, 29 марта, 2018, 12:43 — ИА Регнум. На Украине утверждёна годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2018 год. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко, сообщается на официальном сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

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В системном стратегическом документе определены приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году, а также соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

«Программа направлена на привлечение и использование потенциала, практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств — членов», — сообщается на сайте президента Украины.

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Это дается с целью повышения «обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО».

Координировать работу по выполнению годовой национальной программы будет кабинет министров Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, захватившие власть бандеровцы и их приспешники объявили о стремлении Украины вступить в военный блок НАТО. К этой идее в самом Североатлантическом альянсе относятся весьма скептически. Пока о полноценном членстве в альянсе речь не идёт.

Напомним, в марте вице-спикер верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Украина получила статус «страны-аспиранта» в военном блоке НАТО.

«Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», — прокомментировала Геращенко.