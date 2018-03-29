Майкоп, 29 марта, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Адыгее принимаются все меры для создания комфортных условий жизни как в городе, так и на сельских территориях. Об этом сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 28 марта по итогам заседания рабочей группы по вопросам развития местного самоуправления в РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Республики Адыгея Глава Адыгеи принял участие в заседании рабочей группы по вопросам развития местного самоуправления в РФ

Первое заседание рабочей группы, в состав которой вошел и глава Республики Адыгея, провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. В числе тем совещания —основные направления развития местного самоуправления в стране, использования новых механизмов в деятельности, эффективной работы с гражданами, совершенствования межведомственного электронного взаимодействия.

«Нам предстоит решить много задач по развитию местного самоуправления, начиная от улучшения системы предоставления муниципальных услуг до благоустройства. По ряду направлений мы добились определенных результатов, стараемся создавать равные комфортные условия жизни как для городских, так и сельских жителей. Основная цель работы любого уровня власти — повышение уровня жизни граждан. И к этому мы последовательно идем», — отметил по итогам участия в заседании Мурат Кумпилов.

Одно из основных направлений работы, которое требует тесного сотрудничества между властью и жителями, — это благоустройство.

Напомним, одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство. В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Адыгее благоустроили 19 дворов, а также две общественных территории в столице республики.

В 2018 году число муниципальных образований-участников программы расширилось: к ней присоединились город Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский. При этом при выборе объектов благоустройства решающее значение отводится мнению жителей муниципалитетов.

Перед муниципалитетами также поставлена задача максимально использовать все возможности, предлагаемые федеральным центром для развития территорий. Стимулом к улучшению показателей для муниципалитетов является и внедренная в республике система поощрений. По итогам года три лучших муниципалитета получают гранты на решение того или иного острого вопроса, важного для жителей города или района.

Всего в республике 60 муниципальных образований, из них два городских округа, семь муниципальных районов и 51 поселение (3 городских и 48 сельских).