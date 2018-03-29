Санкт-Петербург, 29 марта, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Предложение министерства иностранных дел РФ закрыть консульство США в Санкт-Петербурге — это компромиссный вариант ответа на действия США, полагает политолог Александр Конфисахор. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 29 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание генконсульства США в Петербурге

В четверг российские СМИ со ссылкой на источники в МИД РФ сообщили, что министерство предложит главе государства закрыть именно петербургское консульство США. Эта мера должна стать ответным шагом на закрытие российского консульства в Сиэтле.

Ранее министерство иностранных дел провело опрос в Twitter, в котором предложило читателям самим решить, какое из трех американских консульств (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток) следует закрыть. С 12-процентным перевесом «победил» Петербург.

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Подобная форма принятия решений ранее МИДом не использовалась и выглядит странной, отметил Конфисахор. Возможно, министерство тем самым пытается переложить ответственность за принятие решения на проголосовавших граждан.

Вместе с тем закрытие именно петербургского консульства будет компромиссным вариантом, полагает политолог:

«Из Петербурга можно за несколько часов добраться до Москвы. Соответственно, все, кому требуются визовые услуги консульства, могут легко их получить. Закрытие консульства в Екатеринбурге или Владивостоке стало бы куда более серьезным неудобством для граждан».

Ранее политолог Владимир Васильев в комментарии для ИА REGNUM отметил, что закрытие именно петербургского консульства станет самым болезненным для США в силу того, что в Петербурге особенно много «интересных» объектов из разряда военных и секретных предприятий.

В середине марта Москва официально сообщила, что в Санкт-Петербурге будет закрыто британское консульство. Данные меры объявлены Россией в качестве ответа на аналогичные действия оппонента. Из Великобритании, а потом и из ряда других западных стран под предлогом «отравления Сергея Скрипаля» были высланы десятки российских дипломатов.