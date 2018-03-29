Барнаул, 29 марта, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Часть жителей Шипуновского района (Алтайский край) сегодня, 29 марта, вынуждены были оставить свои дома из-за начавшегося паводка. По данным сайта региона, в пункт временного пребывания эвакуировали уже 70 человек, в том числе 30 детей из сел Ельцовка и Кузнечиха.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок в Алтайском крае

Как сообщил главный врач районной больницы Алексей Баталов, с утра в пункте временного размещения развернут пункт врачебно-сестринской бригады. После осмотра эвакуированных жителей врачи приняли решение госпитализировать троих детей в районную больницу с признаками простудных заболеваний.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и снег, которые будут способствовать новым подтоплениям на территории Алтайского края.

«Проливные дожди осложнят гидрологическую обстановку. Главы всех муниципальных образований предупреждены о неблагоприятном прогнозе, население проинформировано о необходимости временной эвакуации. Мы заблаговременно направляем спасателей в районы возможного подтопления для проведения разъяснительной работы с жителями и помощи при эвакуации», — пояснил заместитель начальника СРЦ МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

Напомним, сейчас на территории Алтайского края работает группировка МЧС РФ общей численностью до 1000 человек, 300 единиц разнообразной необходимой техники. Но власти Алтайского края и руководство Сибирского регионального центра МЧС России приняли решение об увеличении группировки спасателей для предупредительной работы в муниципалитетах ещё на 75 человек. Дополнительные силы прибудут в течение дня 29 марта из Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирской области. Они будут распределены по районам, где ожидаются подтопления.

«Спасатели оснащены плавсредствами (21 единица), беспилотными летательными аппаратами для организации непрерывного мониторинга оперативной ситуации, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами», — отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на Алтае ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, а также осадки в виде дождя и мокрого снега — в южных и восточных районах — сильные, в предгорьях — очень сильные осадки, местами — гололёдные явления, метель, на дорогах — сильная гололедица, похолодание. Такая погода спровоцирует, прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив малых рек.

С 30 марта по 3 апреля сохранится высокая водность реки Чарыш на участке Белоглазово — свх. Чарышский, реки Алей на участке города Рубцовск и города Алейск.

«Мы определяем людей, которые нуждаются в помощи. Это многодетные семьи, семьи, где есть инвалиды, люди преклонного возраста, кому сложно убирать придомовые территории, упавшие деревья, брёвна, крупный мусор растаскивать. Все эти работы будут делать спасатели. Будут откачивать воду из помещений и дворов. Делать это надо оперативно, перемещая силы, которые у нас есть, из одного населённого пункта в другой», — отметил начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время подтопление приусадебных участков и жилых домов наблюдается в пятнадцати в населенных пунктах Алтайского края: Краснощековского, Усть-Калманского, Третьяковского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Смоленского, Тогульского, Курьинского, Целинного и Зонального районов и в Бийске. В регионе введён чрезвычайный режим.

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