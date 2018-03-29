Москва, 22 декабря, 2020, 13:54 — ИА Регнум. За период с января по ноябрь 2020 года марка Lada лидирует в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России. Об этом 22 декабря сообщается на сайте «Автостат».

За отчетный период в России было продано 302,7 тыс. машин отечественного бренда, что на 7,3% меньше, чем за в прошлом году. При этом доля Lada достигла 21,3% на российском авторынке.

Следующие два места в рейтинге заняли корейские марки KIA (191,7 тыс. ед.) и Hyundai (145,9 тыс. ед.), чья реализация за одиннадцать месяцев 2020 года сократилась на 12,6% и 10,1% соответственно.

Отмечается, что только две марки — Skoda и BMW — показали положительную динамику продаж на российском авторынке в отчетный период. Так, реализация чешской компании выросла почти на 7%, а немецкой — на 1,5%. При этом больше всего упали продажи с начала 2020 года по ноябрь включительно у марки ГАЗ.

Напомним, с января по ноябрь 2020 года в России было продано свыше 1,4 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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