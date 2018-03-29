Калуга, 29 марта, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области проходят массовые прокурорские проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, развлекательных центрах, детских досуговых организациях и иных объектах культуры и отдыха. В мероприятиях принимают участие сотрудники МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуационный выход

Одним из первых проверке подвергся крупнейший в регионе торговый развлекательный комплекс «XXI век». Об этом сообщает портал kp40.ru. Осмотр комплекса проводят сотрудники МЧС и городской прокуратуры.

Спасатели утверждают, что пока провели лишь первый — визуальный осмотр, который включает проверку систем оповещения. Далее здесь будут работать сотрудники лаборатории, которые проверят насколько эффективно работает система пожаротушения, а также изучат всю документацию.

Между тем, даже визуальный осмотр выявил ряд нарушений. Так, эвакуационные выходы на первом этаже здания оказались запертыми, а один из выходов у центральной двери был перекрыт банкоматом.

Много нареканий у проверяющих было по поводу запоров на дверях. Оказалось, что большинство внутренних дверей сложно открыть. В одном из коридоров здания не оказалось датчиков сигнализаций. Кроме того, в случае форс-мажорной ситуации посетители самостоятельно, без помощи сотрудников комплекса не смогут быстро воспользоваться огнетушителями. Так, на третьем этаже здания один огнетушитель был спрятан за тележкой, другой стоял у колонны без специальной таблички.

В пресс-службе областной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать результаты проверки до полного подведения итогов ревизии всех 13 торгово-развлекательных комплексов региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по предположению калужских проектировщиков, торгово-развлекательный центр «XXI век», который активно работает уже несколько лет, до сих пор официально не сдан в эксплуатацию. По некоторым данным, владельцы всё ещё не получили документа о так называемом «соответствии безопасности». Подтвердить или опровергнуть предположение должна официальная проверка властей.

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