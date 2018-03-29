Кемерово, 29 марта, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Двери в кинозал в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом сообщил сегодня, 29 марта, у себя на странице во «ВКонтакте» житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в результате трагедии супругу, троих детей и сестру.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Игоря Вострикова Игорь Востриков рассказал, что дверь в кинозал в Кемерове запер посетитель ТЦ

Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к записям камер видеонаблюдения в торговом центре. По его словам, изначально двери во все залы кинотеатра были открыты. Люди стремительно выходили из кинозалов, однако в том зале, где показывали мультфильм, промедлили и пока добрались до выхода, в коридоре уже стоял густой дым.

«Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли, насколько мне известно», — рассказал Востриков.

Он также добавил, что остаются вопросы к тому, как тушили пожар. Востриков сообщил, что пожарные приехали на место через сорок минут после начала пожара, а крышу торгового центра начали тушить лишь через полтора часа.

«Не были задействованы вертолетные расчеты. Кто там принимал эти решения по пожару? Я прибыл к десяти часам, там так полыхало, а они тушили двумя струйками», — говорит Востриков.

Он также сообщил, что родственники погибших не смогут получить тела в ближайшие три недели, потому что они так сильно выгорели, что их невозможно опознать.

«Есть даже не целые тела, а просто фрагменты. Я читал описи. Нас даже не допустили к ним, потому что работали судмедэксперты, и они не смогли ни по фотографиям, ни по чему никак установить», — рассказал Востриков.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово начался пожар. Полностью ликвидировать его удалось лишь к утру следующего дня. Возгорание произошло на четвертом этаже ТРЦ, где располагались детская игровая площадка и кинотеатр. Площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров. По данным СК, жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 — дети. Число пострадавших увеличилось до 79 человек. В настоящее время 12 человек находятся в больницах, 67 назначено амбулаторное лечение, среди них 25 детей.

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У Игоря Вострикова при пожаре погибли жена, трое детей и сестра. Мужчина был одним из организаторов инициативной группы на стихийном митинге у здания кемеровской администрации 27 марта, которая занималась альтернативным подсчетом жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня».