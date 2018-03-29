Москва, 29 марта, 2018, 12:07 — ИА Регнум. В настоящее время пользователи популярного интернет-мессенджера Telegram столкнулись с серьёзными сбоями в работе приложения — невозможно загрузить список контактов, не отправляются сообщения.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Согласно данным портала downdetector, проблемы в работе Telegram отмечаются в России, на Украине, в Узбекистане, во Франции, в Сингапуре, в Германии, в Италии и в других странах.

От руководства компании, основанной известным предпринимателем Павлом Дуровым, поступило сообщение о том, что проблемой занимаются специалисты.

«На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в интернет», — написали представители службы поддержки приложения в Twitter.

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Напомним, в популярном мессенджере ведут свои каналы многие российские СМИ, государственные ведомства (к примеру, МИД РФ, Следственный комитет РФ и Генпрокуратура РФ), а также известные политики, такие как глава Чечни Рамзан Кадыров.

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