Кемерово, 29 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» всю свою семью, получил доступ к записям камер видеонаблюдения ТРЦ. Об этом сам мужчина сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

По его словам, ему предоставили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торгово-развлекательном центре. На них видно, что двери в залах кинотеатра были не заперты.

«Люди действительно все выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками… Они промедлили, — говорит житель Кемерова. — Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный».

По его словам, неизвестный мужчина принял решение «запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли 64 человека, большинство из них дети.

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