Москва, 29 марта, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила ввоза товаров физическими лицами, сообщает 29 марта БЕЛТА.

Согласно сообщению, в силу вступило решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20 декабря 2017 года. По решению Совета ЕЭК, в 2018 году без пошлин в страны ЕАЭС можно будет ввозить товары на сумму не более 1,5 тыс. евро и весом до 50 кг. В дальнейшем лимиты будут снижаться.

Так, в 2019 году без пошлины можно будет ввозить товары стоимостью до 1 тыс. евро, в 2020 году — до 750 евро и до 35 кг, в 2021 году — до 500 евро и до 25 кг. При этом изменения касаются только наземного и водного транспорта, на самолете граждане смогут провозить без пошлин товары стоимостью до 10 тыс. евро и весом до 50 кг.

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Также страны ЕАЭС имеют право устанавливать собственные лимиты на перевозки товаров, не превышая общие лимиты. Так, в Киргизии, Казахстане и России беспошлинный провоз действует на товары до 1 тыс. евро, в Армении — до 350 евро, в Белоруссии — до 22 евро.

Напомним, ранее ЕЭК приняла новый порядок регистрации действия декларации о соответствии продукции техническим регламентам ЕЭС. Теперь декларацию можно приостановить при наличии предписания уполномоченного органа.