Барнаул, 29 марта, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Посещаемость барнаульских кинотеатров, несмотря на школьные каникулы, снизилась в два раза. Об этом amic.ru сообщил владелец сети «Киномир» Яков Кац. По его словам, замки на дверях кинозалов действительно есть, но во время сеансов двери никогда не закрываются.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Залы пустые. Но я хочу сказать, что у нас соблюдаются все меры пожарной безопасности. Хочу сказать, что уровень безопасности на должном уровне. Мы готовы принимать посетителей. Не нужно ничего бояться», — говорит директор сети.

Между тем, многочисленные комментарии барнаульских пользователей соцсетей действительно свидетельствуют: после трагедии в Кемерово родители, которые раньше отпускали своих детей в кинотеатры одних, теперь предпочитают этого не делать.

«Почти год как отпускаю дочь с друзьями в кино одну. И каждый раз очень жду, когда она позвонит и скажет: «Мам, я домой, уже на остановку идём». Теперь Могу представить любой из наших торговых центров в огне. Из «Пионера» не выбраться будет. Сложно из «Галактики», из «Европы» еще более-менее, там хотя бы лестница широкая и всем известная, а не узенькие эскалаторы и лифты. Спросила дочь: знает ли она где пожарные лестницы в «Арене», например. Оказалось — нет. Обязательно пройдем и посмотрим», — пишет Екатерина Юркина.

Корреспонденты ИД «Алтапресс» посетили несколько торговых центров и выяснили, что наиболее запутанной эвакуация людей может оказаться в ТЦ «Пионер». Время, за которое испытатель нашёл аварийный выход, составило 7 минут.

Напомним, в результате пожара торговом центре Кемерова погибли 64 человека. Большинство из них — дети, которые не смогли выбраться из закрытого кинозала, расположенного на четвёртом этаже. Проверки торговых центров на предмет соблюдения противопожарной безопасности проводятся теперь по всей стране, в том числе, на Алтае.