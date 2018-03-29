Ярославль, 29 марта, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Главный врач ярославской больницы им. Н. В. Соловьёва Александр Дегтярев может покинуть учреждение, где проработал 45 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт городских органов власти Ярославля Александр Дегтярев

В прошлом году Госдума приняла закон, устанавливающий возрастное ограничение в 70 лет для работы на должностях руководителя и заместителя руководителя государственной медицинской организации.

Эти должности теперь будут замещаться только лицами не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Достигшие этого возраста переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

В исключительных случаях можно продлить возможность занимать пост до 70 лет.

Главврачу больницы им. Соловьева Александру Дегтяреву в этом году исполнился 71 год.

«Я в этой больнице всю жизнь. Конечно, мне хотелось бы здесь остаться. Я понимаю, что уже не могу быть на руководящих постах, но все равно хочу работать в больнице. Сейчас мы ведем переговоры с департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и обсуждаем, могу ли я работать в больнице и на какой должности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева Александр Дегтярев.

Контракт у главврача больницы заканчивается 4 апреля 2018 года и пока он не продлен.

Уведомить Александра Дегтярева о продлении контракта или заключения нового должны за три дня до истечения действующего

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев отказался давать комментарии на эту тему.

Александр Дегтярев родился 1 января 1947 года в Москве в семье врачей. После Ярославского медицинского института и ординатуры с 1973 года работает в больнице имени Н.В. Соловьева. Начал в должности врача-хирурга, а с 1994 года возглавляет медицинское учреждение.