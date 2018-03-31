Киев, 31 марта, 2018, 20:20 — ИА Регнум. С постепенным приближением президентских выборов на Украине активизируется и тема газотранспортной системы страны. На этой теме уже который год пытается заработать себе дополнительные очки Юлия Тимошенко, на этот раз оценившая стоимость ГТС в 300 млрд евро (ранее, в 2010-м, она говорила про 150 млрд, через два года — уже о 200). Насколько реален такой рост стоимости и что происходит в украинском энергетическом секторе, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Chto-proishodit.ru ГТС Украины

Оценка стоимости газопровода должна учитывать его износ, скудные вложения в ремонт, консервацию половины мощностей. По мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ГТС могла бы стоить до 400 млрд долларов в случае, если бы её строили сейчас, с нуля. Система в ее нынешнем состоянии стоит порядка 30−40 млрд долларов, и то при условии сохранения транзитного контракта с «Газпромом». Причем сейчас контракт разрывается, каким будет транзит через Украину после 2019 года — неизвестно, что делает невозможным корректную оценку ГТС Украины.

Именно эту проблему правительство страны рассчитывает решить путем сдачи половины ГТС европейскому партнеру: на данный момент существуют пять претендентов на совместную эксплуатацию ГТС, и, по словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко, важнейшим критерием выбора будет способность партнера помочь в сохранении объема транзита через Украину. В течение года вопрос планируется решить, предметные переговоры пока не ведутся.

Подробно о новостях украинской энергетики читайте в обзоре: Самый дорогой металлолом в истории. ГТС Украины стоимостью 300 млрд евро

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