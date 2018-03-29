Чебоксары, 29 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В этом году посевная в Чувашии будет сложнее, чем в прошлом году. Связано это, в частности, с ужесточением получения льготных кредитов, закредитованностью аграрных предприятий, высокими ценами на топливо, обвалом цен на отдельные виды сельхозпродукции. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов цифры считает «аховыми». С ним не согласен глава прокуратуры Чувашии Василий Пословский, акцентировав внимание на ряде проблемных ситуаций и призвав показывать не «радужные картины», а «объективно оценивать» ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён на заседании чувашского правительства.

Cap.ru Январь 2018 года. Шемуршинский район. Подсолнечник

Площадь посевных в этом году вырастет на 0,9% и составит 560 тыс. га, из них 53,3% отведено под зерновые и зернобобовые культуры, почти 38% — под кормовые культуры, 5,4% — картофель, 2,8% — технические культуры, 0,8% — овощи. Яровой сев в текущем году планируется провести на 324,3 тыс. гектаров.

Cap.ru Посевные площади

Озимые под урожай 2018 года посеяны на 80,5 тыс. га. По словам вице-премьера — главы минсельхоза Чувашии Сергея Артамонова, это составляет 76,7% от плана, хотя «целевые показатели федерального плана выполнены». Плановые показатели сева озимых выполнены только в Чебоксарском и Шумерлинском районах.

«Год был влажный, работы затянулись, причины были уважительные в районах», — считает Артамонов.

Состояние посевов озимых культур сегодня у министерства «опасений не вызывает». По оценке ведомства, состояние 52,2% озимых зерновых культур оценивается как хорошее, 43,4% — удовлетворительное, 4,4% — неудовлетворительное. По словам главы аграрного ведомства, неблагоприятные погодные условия прошлого года отразились на качестве зерна и пшеницы в Чувашии — такая ситуация характерна для всей страны. В республике на зерно третьего и четвёртого классов приходится 30% от общего объема.

«Рекордные урожаи зерна, отмечаемые в последние годы, привели к снижению закупочных цен. Многие хозяйства считают, что зерно сеять неинтересно», — отметил Сергей Артамонов.

«Сельхозтоваропроизводителям периодически что-то невыгодно сеять», — заметил премьер Иван Моторин.

«В Приволжском федеральном округе и Чувашской Республике цены на зерно сегодня — одни из самых низких в стране. Тем не менее мы не имеем права сокращать площади. Цена на рожь с 26 марта на 300 рублей уменьшилась, хотя мы ждали подорожания, и рожь второго класса подешевела на 500 рублей за тонну. И, к сожалению, рожь из севооборота уходит, и по понятным причинам…» — сказал министр, но не успел договорить.

«Потребление падает», — кратко пояснил за него председатель правительства.

«Почему-то на ржаной хлеб потребление падает. А растёт на хлеб из непонятных продуктов, в том числе мини-пекарен и т. д. А ржаную муку мы, к сожалению, меньше начинаем потреблять. Тенденция снижения цен на пшеницу является общемировой», — дополнил Артамонов.

Кроме того, в Чувашии, которая славилась своим картофелем, последние три года идёт сокращение площадей под «второй хлеб». К примеру, в прошлом году, по данным минсельхоза, они сократились на 2 тыс. гектаров «из-за низкой рентабельности производства картофеля». По словам министра, «задача стоит восстановить и довести до 9 тыс. гектаров».

"У картофеля сегодня хорошая цена», — поддержал премьер.

«17−20 рублей оптовая цена. Ждём ещё немного подорожания, запасы пока есть», — сообщил министр.

Помимо этого, в республике — «дефицит производства» овощей. Так, по итогам 2017 года обеспеченность населения овощами по России составила 92%, в Чувашии — 83%. По словам Сергея Артамонова, в прошлом году «погодные условия очень сильно, конечно, помешали».

Потребность республики в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур для сева под урожай 2018 года составляет 49 тыс. тонн, ими регион обеспечен полностью (103% от потребности). В хозяйствах идет работа по доведению семенного материала до базисных кондиций, доля кондиционных семян составляет 75% (в прошлом году на аналогичный период — 84%).

«Нагоняем. Традиционно семена готовим весной, хотя многие регионы делают это осенью. Но традиции менять не получится, но до 100% доведём», — заверил глава минсельхоза Чувашии.

На проведение полевых работ необходимо 20 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, сейчас их 5,7 тыс. тонн д.в. Завоз минеральных удобрений хозяйствами республики продолжается. Обеспеченность дизельным топливом составляет 56,6%, автомобильным бензином — 54,4%.

Cap.ru Наличие дизельного топлива

«Дизтопливо подорожало практически на 25%, автомобильный бензин — на 15%. Это убийственные цены для аграрников, минсельхоз пытался сдержать цены — в итоге было всем рекомендовано закупиться до весенне-полевых работ. Снижения или фиксации цены не будет», — отметил министр.

Отдельно была поднята тема ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В настоящее время, по данным министерства, в Чувашии 58 932,8 гектара неиспользуемой пашни. И хотя ежегодно вводится в севооборот «по 25−24 тыс. гектаров», при этом, по данным Росреестра, в целом площадь пашни уменьшилась на 2704 гектара. Разнятся данные Чувашстата и УФНС. Сергей Артамонов пояснил, что осенью прошлого года при инвентаризации «многие районы признались, что рисовали». В результате с этого муниципалитеты обязали отчитываться о вводе неиспользуемых земель, указывая кадастровые номера участков.

Cap.ru Статистика по необрабатываемым землям

Читайте также: Многие районы в Чувашии «рисовали цифры» — вице-премьер о вводе земель

Также были затронуты вопросы борьбы с карантинными растениями и сельскохозяйственными вредителями.

«Сначала не было у нас и картофельной нематоды, и цветочного трипса. Это на самом деле страшно. И с этого года в Комсомольском районе появилась повилика, хотя здесь, в статотчётности, этого нет. С растениями боремся», — сказал министр.

Тревогу вызывает распространение борщевика. В Чувашии нет программы по уничтожению данного растения, но в минсельхозе республики призывают органы власти и муниципалитеты «навести порядок»:

«Нужно бороться сегодня, иначе потом будет необратимый процесс, мы пока недопонимаем всю серьёзность, к сожалению. Появился мраморный клоп в России, два года подряд, — говорят, в разы страшнее. У нас в республике пока нет. Активно распространяется в южных регионах, четыре поколения за сезон даёт».

В целом, по подсчётам минсельхоза Чувашии, для проведения весенних полевых работ в оптимальные сроки требуется более 1,8 млрд рублей — на уровне прошлого года. Из них 750 млн рублей должны составить льготные кредиты, 485 млн рублей — собственные средства аграриев, 365 млн рублей — средства от реализации сельскохозяйственной продукции, 203 млн рублей — бюджетные средства.

Читайте также: Аграриям в Чувашии будет «намного сложнее»

Сергей Артамонов сообщил, что «лимиты сегодня позволяют, если кто-то хочет взять кредит» — на 673 млн рублей. По его словам, «каждый может заявиться».

Отвечая на вопрос премьера, министр заверил, что «в целом к посевной готовы», но, «конечно, по сравнению с прошлым годом намного сложнее». В частности, из-за ужесточения получения льготных кредитов и большой закредитованности предприятий, обвала цен на зерно и молоко.

При обсуждении доклада прокурор Чувашии Василий Пословский призвал показывать не «радужные картины» и «картинки не поймёшь какого содержания», а «объективно оценивать» ситуацию.

«Селяне, переживая за любую весну и полевые работы, по-своему это всё критически оценивают. Мы потом вынуждены перенастраивать ваши положительные цифры, объяснять теми вопросами, которые Иван Борисович (премьер Иван Моторин, ИА REGNUM) задал. Готовить надо в следующий раз выступление более объективно. Для чего нам радужные картины? Один из вопросов: «Почему в республике насчитывается 59 тыс. га необрабатываемых площадей?» Это десятая часть из всего посевного клина имеющегося. Какие меры принимаются?

Про кредиты здесь разговор был. Потому что вы так обрисовали, что всё хорошо — и кредиты есть, и всё остальное. А попробуйте их получить, будучи фермером-хозяйственником, посмотрите, как вы из них выкрутитесь или, наоборот, закабалите себя, как вы потом расплачиваться будете и что получится. Я не против этой линии, её нужно просто объяснять людям, чтобы она была продуманная», — сказал, в частности, глава надзорного ведомства Чувашии, попросив ответить, «не уклоняясь».

У министра лицо вытянулось от удивления.

«Мы часто больше получаем за то, что слишком объективную картину показываем. Мы ни одну цифру не скрываем», — заявил Артамонов, убеждая всех присутствующих в том, что он «готов назвать проблемы» всех 750 хозяйств отрасли:

«Может, кому-то показались позитивные. Тут не позитивные были цифры, тут были аховые».

Поток объяснений прервал премьер Иван Моторин:

«Проблемы есть, работать будем, посевная сложная. Надо сейчас все районы настроить на работу. Погода, честно говоря, меня пугает».

Председатель чувашского правительства поручил провести «серьёзную работу» по подготовке к посевной — «в первую очередь с муниципалитетами».