Углич, Ярославская область, 29 марта, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Против заместителя директора одной из школ Углича Ярославской области возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Врач детской поликлиники Углича совмещала свою трудовую деятельность с работой медработником одной из средних школ города. Она хранила в своем кабинете в школе незаполненные бланки с печатями своего медицинского учреждения. Заместитель директора школы узнала про это и взяла у нее из кабинета пачку таких справок.

Torange.biz Педагог позаимствовала у коллеги пачку справок

Когда маленький ребенок этого горе-педагога болела и пропускала посещение детского садика, то администрация дошкольного заведения требовала справку, что ребенок здоров. Заместитель директора брала украденные справки и вписывала в них фамилию и имя своего ребенка, подделывая подпись врача. Благодаря этому ребенок допускался к посещению детсада. К врачу за настоящим обследованием и справкой женщина не обращалась.

«Это происходило на протяжении 2016−2017 годов и такие действия ставили под угрозу здоровье детей в детском саду, поскольку неизвестно было — выздоровел ли ребенок. Мы зафиксировали 8 случае использование подложных документов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Углича Дмитрий Туктамышев.

По результатам рассмотрения постановления прокурора следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ — использование заведомо подложного документа. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.