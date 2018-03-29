Москва, 29 марта, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Госдума отказалась дать свою оценку итогам политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина, признав, по предложению фракции ЛДПР, деструктивный и антинародный характер этой деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Горбачев

Госдума отказалась признавать, что «негативная политика «перестройки» и «ельцинских реформ» ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене». ЛДПР и КПРФ выступили в поддерку постановления.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента расценивать историю как «политическую прививку» от необдуманных решений и «двигаться дальше». С такой позицией большинство депутатов согласились и отклонили проект постановления, представленного Владимиром Жириновским.