Ярославль, 29 марта, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Как утверждает прокуратура Ярославского района, «Заволжская управляющая компания» предоставляла беспроцентные займы ООО «РЭУ 02», причем делала она это в том числе из средств, собранных с жителей на оплату потребленных ресурсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратурой района проведена проверка законодательства при использовании ООО «Заволжская управляющая компания», которая обслуживает более 400 многоквартирных домов, финансовых средств, полученных от населения.

Как выяснилось, между ООО «Заволжская управляющая компания» и входящим в ее структуру ООО «РЭУ 02» заключены договоры беспроцентных займов, в которых сроки возврата денежных средств не указаны, на момент проверки они являлись действующими, деньги по ним не возвращены. По этим договорам займа ООО «Заволжская управляющая компания» передавала деньги, не являющиеся собственностью общества. В прокуратуре отмечают: поскольку по договору займа могут быть переданы только собственные средства, договоры являются недействительными. Управленческое вознаграждение, полученное за предоставление услуг по управлению собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, израсходованы ООО «Заволжская управляющая компания» на заработную плату, содержание офиса, лизинг и другое, выдача займов в эти расходы не входит. Займы предоставлялись ООО «Заволжская управляющая компания» не из собственного дохода, а также не из управленческого вознаграждения.

«Предоставлением займов управляющей компанией отвлечены средства собственников жилых помещений, несмотря на то, что у ООО «Заволжская управляющая компания» имелась кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Передача денежных средств по договорам займа влечет нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в многоквартирных домах», — сочли в прокуратуре.

В связи с этим прокурор вышел в суд с иском к ООО «Заволжская управляющая компания» и ООО «РЭУ 02» о признании недействительными договоров, заключенных между ними.

Однако судья в принятии иска отказал, так он направлен «не на защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, а предъявлен в защиту собственников помещений многоквартирных домов», а он известен. Так что именно жители и должны обратиться в суд, если они полагают нарушенными свои права и интересы.

Это подтвердил и областной суд.