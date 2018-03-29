Санкт-Петербург, 29 марта, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания отклонили протест городской прокуратуры на региональный закон о муниципальных выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тем самым городской закон фактически оказался поставлен выше федерального, считают наблюдатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко протестовал против закона, который позволяет не проводить дополнительные выборы в муниципальный совет, даже если там осталось меньше двух третей от общего числа депутатов. Однако по федеральному закону выборы необходимы, если занято лишь две трети мандатов.

Согласно петербургской норме, количество депутатов муниципалитета может сократиться и вдвое, а выборы все еще не назначат.

Как сообщалось ранее, при обсуждении этой темы на заседании парламентского комитета по законодательству, представитель прокуратуры в Заксобрании Татьяна Яковлева заявила: «Мы не можем — извините, процитирую давно забытые вещи — устраивать законность казанскую, рязанскую… Она должна быть единой».

Напомним, в Петербурге трудятся около 1,5 тыс. муниципальных депутатов. Эти посты важны в связи с тем, что лишь после прохождения «муниципального фильтра» — получения подписей определенного числа этих депутатов — можно выдвинуть кандидата в губернаторы.

Татьяна Яковлева отметила, что надзорное ведомство обратится в суд, если Заксобрание не примет меры, так как петербургский закон ограничивает избирательные права граждан.

На пленарном заседании городского парламента Яковлеву поддержала депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева. «Законом субъекта федерации могут устанавливаться лишь дополнительные гарантии избирательных прав, прав избирать и быть избранными. То есть дополнительные основания для выборов, для назначения выборов. Воспринимать, что отказ от выборов является дополнительной гарантией выборов — на мой взгляд, эта трактовка не имеет под собой оснований», — сказала Дмитриева.

Поддержать протест прокуратуры предлагали и депутаты фракции «Справедливой России». Ее руководитель Алексей Ковалев процитировал письмо министра юстиции Александра Коновалова, где тот пишет, что петербургский закон снижает гарантии избирательных прав граждан, так как, исходя из смысла федеральной нормы, законы субъекта РФ могут только дополнять, а не умалять эти права.

«У нас есть федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Там сказано, что если остается менее двух третей муниципальных мандатов, то проводят довыборы. Там также сказано, что законом субъекта федерации могут быть введены «иные основания для проведения довыборов». «Единая Россия» у нас считает, что «иные основания» — это значит, что первый абзац закона можно вообще вынести, не исполнять», — сказал Ковалев.

«Откуда вы знаете, что думает «Единая Россия»?» — обратился к нему спикер ЗакСа, секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров.

«Идея о том, что закон пишется так: «Мы требует то-то и то-то, но если хотите, можно не выполнять» — эта логика не проходит!» — продолжил возмущаться Ковалев.

Он напомнил, что Санкт-Петербургский городской суд дважды отказался принимать иски «эсеров» к ЗакСу в связи с этой нормой. «Ясно, что протестами дело не решишь, они будут бороться до последнего, им не выгодны выборы в муниципалитеты сейчас», — добавил Ковалев, имея в виду коллег по «Единой России».

«Яблочник» Михаил Амосов предложил проголосовать за проект решения в поименном режиме, но его поддержали лишь 11 депутатов, в итоге, голосование о протесте прокурора было тайным. Заксобрание большинством в 38 голосов решило признать его необоснованным. Впрочем, единоросс Денис Четырбок попытался успокоить оппонентов, дав неделю на поправки.

«С учетом дискуссии, коллеги, не стал бы плести какого-то заговора: если надо, подготовим поправки, предлагаю неделю на поправки. Еще раз все посмотрим», — сказал Четырбок.