Страшная трагедия в Кемерове: в воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени (12 часов мск) произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. По данным оперативного штаба МЧС России, обнаружены останки 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших. Опознано 27 тел. Проходят похороны погибших. Всего по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в настоящее время проходят семь человек, шестерым из них предъявлены обвинения. 27 марта рано утром в Кемерово прибыл Владимир Путин и провёл совещание. «…не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал глава государства. 1 апреля Тулеев подал в отставку, сделав видеообращение, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». 73-летний Аман Тулеев былв руководстве области он с 1990 года, а с 1997 года занимал губернаторский пост. Владимир Путин принял отставку Тулеева в этот же день и назначил врио главы Кузбасса Сергея Цивилёва, вице-премьера правительства Кемеровской области с марта 2018 года. Данному назначению предшествовала встреча Владимира Путина с Цивилёвым в Кремле 27 февраля. Тогда он был генеральным директором ООО «Угольная компания «Колмар». 28 марта в России был объявлен общенациональный траур. В Кемеровской области и ряде регионов страны состоялся трёхдневный траур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорбит вся страна

10:52 29.03.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вместе с членами регионального правительства, а также руководители федеральных структур, ответственных за безопасность людей, должны после трагедии в Кемерове уйти в отставку. Читайте также: Геннадий Зюганов назвал причины трагедии в регионе Тулеева

10:53 29.03.2018 Первый заместитель мэра Кемерова Ольга Турбаба назначена заместителем губернатора Кемеровской области. Она будет руководить аппаратом администрации Кемеровской области. Ранее эту должность занимал Алексей Зеленин, уволенный накануне. Читайте также: Замгубернатора Кемеровской области назначена Ольга Турбаба

10:55 29.03.2018 Ещё одно назначение: Валентина Назимок назначена начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области. С 22 августа 2013 года она являлась заместителем начальника департамента — начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями.

11:16 29.03.2018 Призывы об отставке кемеровского губернатора Амана Тулеева звучат из разных регионов страны. В самом Кемерово прошёл митинг с требованием отставки 73-летнего губернатора (родился 13 мая 1944 года). Напомним, в России остались только два губернатора-старожила в политике — белгородский губернатор Евгений Савченко и Аман Тулеев, который в руководстве областью — с 1990 года, а с 1997 года занимает губернаторский пост. Между тем пресс-служба областной администрации опровергает слухи об отставке Тулеева. Сообщается, что глава региона находится на рабочем месте и проводит очередную встречу с семьями погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

11:23 29.03.2018 После трагических событий в Кемерово жители Барнаула стали в два раза реже посещать кинотеатры сети «Киномир». Об этом amic.ru сообщил генеральный директор сети Яков Кац. Сейчас каникулы у детей. Залы пустые — сожалеет он. Яков Кац признался, что замки на дверях кинозалов «Киномира» действительно есть. Но во время сеансов на замки они никогда не закрываются.

11:23 29.03.2018 В Екатеринбурге от граждан ждут сигналов о нарушениях в ТРЦ. Открыта горячая линия. Также читайте: От граждан ждут сигналов о нарушениях в ТРЦ

11:25 29.03.2018 Прокуратура города Кемерово начала проверку по жалобам родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». 28 марта вечером в прокуратуру города обратились три человека. Они жалуются на бездействие спасателей и сотрудников правоохранительных органов.

11:30 29.03.2018 Заседание думы Великого Новгорода сегодня началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове, а мэр города Юрий Бобрышев в своём ежегодном отчёте за 2017 год призвал муниципальных чиновников и жителей города «не делать вид, что нас это не касается». "Мы впереди Европы всей по количеству торговых центров, и мы знаем, что там случается, когда нет настоящего контроля. Я не хочу углубляться — там есть кому разбираться, но, мне кажется, в наших торговых центрах не меньше можно найти негативных моментов. Это касается и системы пожарной безопасности, и охранной безопасности, и обеспечения огнетушителями и так далее. Сегодня, я знаю, прокуратура проводит проверку, но те объекты, что в списки не попали — это не значит, что их не коснётся. Я бы просил наш комитет торговли внимательно к этому подойти. Давайте не делать вид, что это нас не касается. Мы можем много говорить, что полномочия — не наши, что нас туда не пускают. Мы свои полномочия должны выполнять, и если мы где-то что-то заметим — мы должны проинформировать, официально предупредить соответствующие органы, чтобы были приняты меры, а если меры не принимаются — сигнализировать. Потому что наше безразличие и приводит к таким моментам», — сказал Юрий Бобрышев. Читайте подробности: Не делайте вид, что нас это не касается: Мэр Новгорода о пожаре в Кемерове

11:36 29.03.2018 Ходатайство Следственного комитета Российской Федерации о заочном аресте гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети интернет как «Евгений Вольнов», удовлетворено. В отношении него расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В ближайшее время он будет объявлен в розыск. По данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети интернет и средств массовой информации распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

12:06 29.03.2018 В Подмосковной Балашихе вечером 28 марта прошли акции памяти жертв кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли не менее 64 человек. Договорившись о проведении встреч в социальных сетях, жители вышли на площади Славы и Ленина и запустили в небо белые шары, поминая трагически погибших детей и взрослых. Читайте подробнее: «Кемерово, мы с тобой!»: В небо Балашихи взлетели десятки белых шаров

12:17 29.03.2018 Компании, которым владельцы торговых центров платят за установку и проверку противопожарного оборудования, не работают так, как нужно, считает депутат Госсобрания Якутии и владелец нескольких небольших ТЦ Гаврил Парахин. По его наблюдениям, сигнализация и системы автоматического пожаротушения не проверяются должным образом, а персонал не инструктируется. Подробнее: Обслуживающие пожарное оборудование компании зарабатывают на воздухе «Компании, которые обслуживают это оборудование, зарабатывают, грубо говоря, на воздухе. Мы им заплатили, они вложились, отправили своего сотрудника, он проверил технику и ушёл, поставил галочку, что он был. А нужно всегда при проверке персонал инструктировать с учётом того, что он может меняться. То, что сигнализация работает, конечно, имеет значение. Но мы не можем угадать, как себя поведёт охранник или человек, который сидит на пульте. Надо быть уверенными в том, что они знают, как действовать в случае пожара», — отметил Гаврил Парахин.

12:21 29.03.2018 В Калужской области проходят массовые прокурорские проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, развлекательных центрах, детских досуговых организациях и иных объектах культуры и отдыха. В мероприятиях принимают участие сотрудники МЧС. Одним из первых проверке подвергся крупнейший в регионе торгово-развлекательный комплекс «XXI век». Читайте подробнее: Калужский ТРК «XXI век» провалил экзамен на безопасность?

12:27 29.03.2018 Администрация Кемеровской области напоминает, что в Кузбассе продолжается траур по погибшим в «Зимней вишне», объявленный с 27 марта.

12:37 29.03.2018 На официальном сайте администрации города Кемерово появилось сообщение о том, что продолжается сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне». Напомним, о благотворительном сборе средств объявило Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

12:40 29.03.2018 «Трагедия в Кемерово потрясла всех. Наша задача — не допустить подобной ситуации и сделать так, чтобы наши горожане в местах массового пребывания могли чувствовать себя в безопасности», — об этом сообщил сегодня глава Барнаула Сергей Дугин на выездном совещании с собственниками торговых центров, в ходе которого лично проверил насколько безопасен ТРЦ «Огни». "Не ошибусь, если скажу, что в последнее время ТРЦ стали местом притяжения массового семейного отдыха. Именно поэтому мы сегодня собрали всех руководителей ТРЦ и кинотеатров города, чтобы обсудить эти вопросы. Мы не просто вас позвали, а чтобы вы прониклись. Если вы знаете, что что-то есть не так, сделайте так, чтобы это было функционально. Обезопасьте людей», — подчеркнул глава Барнаула. Его слова цитирует amic.ru.

12:46 29.03.2018 Проверки торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность инициированы в Иркутске. Рейд совместно с сотрудниками МЧС и прокуратуры начался утром 29 марта. Специалисты оценивают соблюдение противопожарных норм со стороны собственников объектов, арендаторов и субарендаторов. Проверят соблюдение законодательства с момента ввода объектов в эксплуатацию и до сегодняшнего дня. Предприниматели обязаны предоставлять доступ в помещения и к документам. По итогам примут меры вплоть до приостановления или прекращения деятельности недобросовестных бизнесменов, передаёт irk.ru.

12:50 29.03.2018 Певица Ирина Дубцова отменила концерт «Лучшее и новое», который должен был пройти в Чите 30 марта, из-за стресса, связанного с общероссийским трауром после гибели людей в торгово-развлекательном центре Кемерова, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 марта концертный директор Дубцовой Александр Качан.

12:55 29.03.2018 Игорь Востриков, потерявший в трагедии троих детей жену и сестру, опубликовал на свой странице в социальной сети видеообращение. Он рассказал, что получил доступ к записям камер видеонаблюдения в торговом центре. По его словам, изначально двери во все залы кинотеатра были открыты, а дверь в зал, в котором показывали мультфильм, была закрыта одним из посетителей. В этом зале о пожаре узнали позже, чем в других, и, по-видимому, было принято решение дожидаться спасателей. Читайте также: «Дверь кинозала в Кемерово запер посетитель ТЦ»

12:58 29.03.2018 После трагедии в Кемерове по всей стране проходят проверки объектов с массовым пребыванием людей. В правительстве Хакасии 29 марта сообщили, что в перечень проверяемых объектов включены не только торгово-развлекательные центры, но и социальные учреждения: детские сады, школы, больницы, санатории, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта и другие. Соблюдение правил пожарной безопасности будет проверено во всех административных зданиях, образовательных организациях (вузы, колледжи, профессиональные училища и так далее), а также в туристических базах и загородных детских лагерях. Уточняется, что внеплановые противопожарные проверки коснутся представителей крупного, среднего и малого бизнеса, имеющих в собственности или арендующих объекты с возможным массовым пребыванием людей. Также в регионе состоятся противопожарные учения.

13:02 29.03.2018 Власти Читы оставят на площади Ленина стихийный мемориал памяти жертв кемеровской трагедии, возникший после многотысячной акции 27 марта, пишет ИА «Чита.Ру». Напомним, вечером 27 марта несколько тысяч читинцев собрались вместе, чтобы почтить память 64 человек, погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Они уставили свечами, детскими игрушками и цветами сцену и постамент памятника Ленину. Но и по сей день горожане всё ещё несут цветы, кто-то зажигает потухшие свечи.

13:09 29.03.2018 Площадь Советов в центре Кемерова, где 27 марта прошел стихийный митинг, остается под оцеплением. Она окружена металлическими ограждениями, на месте дежурят полицейские. Стражи порядка поясняют, что это сделано «для безопасности». Как пояснил председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын, площадь перекрыли, чтобы «траур не превращался в политическое действо». Подробнее: Центральная площадь Кемерова остается под оцеплением

13:22 29.03.2018 Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший пятерых родных при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», записал видеообращение на своей странице в «ВК». Он счёл необходимым сказать, что он никуда не потерялся, что он действительно потерял жену, троих детей и сестру, и что он никогда не был на стороне администрации Кузбасса. «Посмотрите сюда, пожалуйста, их больше нет, а вы говорите, что я на стороне администрации! Потому что она допустила эту трагедию из-за своей коррумпированности, пожарники, которые принимали всё это», — сказал Игорь дрогнувшим голосом и показал фотографию своей семьи. Он полагает, есть вопросы к тому, как тушился пожар. Читайте также: Трагедия в Кемерове: число жертв, кто виноват и кто ответит

13:25 29.03.2018 В Красноярском крае выявлены «факты циничного несоблюдения требований пожарной безопасности из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли». Об этом сегодня, 29 марта, сообщает Главное следственное управление СКР по региону. По данным ведомства, в следственном отделе по Свердловскому району Красноярска проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности. Речь идёт о проведении тренировок воспитанников детско-юношеской школы по легкой атлетике в здании торгового центра «Вавилон», в котором не работает пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. При этом имеется решение суда о запрете использования здания как объекта с массовым пребыванием людей, с сентября 2016 года. Также читайте: «Зимняя вишня» по-красноярски? Следствие проверяет информацию об опасном ТЦ

13:39 29.03.2018 Депутат Государственной думы от Кемеровской области Антон Горелкин обратил внимание на один немаловажный момент, на который, надеется он, обратит внимание и следствие. «Написал профессиональный строитель с большим опытом согласования крупных коммерческих объектов недвижимости. (…) Эксперт пишет, что история существования «Зимней Вишни» вызывает у него ряд вопросов. Она, как он говорит, «не клеится». Процесс появления торговых центров, по его словам, на начальной стадии выглядит так. Делается проект. Он проходит государственную экспертизу. По её итогам даётся или не даётся разрешение на строительство. То есть без одобрения проекта государством — строить вообще нельзя. Есть ли документ, подтверждающий, что проект «Зимней Вишни» успешно прошёл госэкспертизу? Никто, с кем я общался, его не видел. А он должен быть, и там должна стоять чья-то подпись. Человека, который разрешил это строить. Кто и как проводил эту экспертизу? Где эти люди? Почему их не допрашивают? Это очень важно, потому что речь тут про разработку СТУ — специальных технических условий на проектирование», — написал депутат на своей странице в Facebook. Ссылаясь на профессионального строителя, Антон Горелкин подчёркивает, что согласование проектных решений пожарной безопасности — это длинный процесс, включающий подписи экспертов МЧС, Министерства строительства и Госэкспертизы. Без этого не могло быть получено разрешение на реконструкцию старого здания. «И тут история начинает разветвляться. Эти документы либо существуют физически, либо нет. Если они есть в нашей с вами объективной реальности — их сейчас уже должно было найти и изъять следствие. И пока длится следствие, они не могут быть кому-то выданы и опубликованы. Как депутат Госдумы я не имею права оказывать давление на следствие, но могу следить за его ходом и тоже по мере сил разбираться в происходящем. Надеюсь, что следствие и суд в итоге назовут нам ответственных из упомянутых выше ведомств. Если нет, то я обязательно направлю депутатские запросы с требованием предоставить мне эти документы», — заявил он.

13:39 29.03.2018 Администрация Кемеровской области заверила, что служба занятости населения поможет сотрудникам сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» найти работу. «До пожара в торговом центре находилось порядка 130 организаций различной формы собственности и трудились почти 500 человек. Всех работников сгоревшего торгового центра, обратившихся к специалистам службы занятости, поставят на учёт, окажут содействие в трудоустройстве: помогут подобрать подходящие варианты работы, предложат услуги по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и другие. С этими гражданами будут работать в приоритетном порядке и индивидуально», — говорится в сообщении обладминистрации.

13:40 29.03.2018 «Они выгорели настолько, что их просто невозможно опознать», — рассказал в своём видеообращении житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший пятерых родных при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Со слезами на глазах он горюет о том, что целых три недели (потому что нужна генетическая экспертиза) не сможет получить тела жены, сестры и троих своих погибших детей. Также он сообщил существенные подробности относительно закрытых дверей кинозалов, о которых говорил ранее. По словам Игоря Вострикова, в следственных органах ему предоставили запись с камер видеонаблюдения, где видно, что двери были открыты. По словам Игоря Вострикова, закрыть их, заткнуть все щели и дожидаться спасателей принял решение один из посетителей кинозала. Вероятно, мужчина этот сумел выбраться. Читайте также: Общее горе Кемерова: убитые и убийцы

13:51 29.03.2018 Власти Кемеровской области сегодня, 29 марта, объявили о том, что в Кузбассе стартовали проверки пожарной безопасности. Уточняется, что в Новокузнецке профилактические рейды были организованы в ТРЦ «Ника» и «Комета» в Центральном районе города. По итогам рейда специалисты установили, что в проверенных торговых центрах отсутствует вывод сигналов пожарной тревоги от систем пожарной сигнализации на пульт «01» центра мониторинга. Также проверяющие зафиксировали захламление путей эвакуации и запасных выходов, хранение горючих материалов в торговых помещениях, неисправность первичных средств пожаротушения и слабые знания персонала по действиям при возникновении пожара и получении сигналов оповещения. По всем нарушениям составлены сводные акты, которые переданы в прокуратуру. В горадминистрации сообщили, что проверки пройдут в других крупных торговых комплексах, в том числе «Планета», «Green House», «Глобус» и «Континент».

13:53 29.03.2018 В Кемерове с 29 марта в районе сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» по проспекту Ленина снова начал курсировать общественный транспорт. Уточняется, что движение трамваев, троллейбусов и автобусов возобновлено с 14:00 по местному времени. В районе сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» возобновлено движение транспорта

13:55 29.03.2018 Михаил Трусов, потерявший двух дочек, рассказал, что творилось в кинозале «Зимней Вишни». Он подтвердил, что зрители смотрели мультфильм, и когда узнали о пожаре, прорываться через двери было слишком поздно. Тогда было принято решение закрыться и дожидаться спасателей. Читайте также: Как ТЦ «Зимняя вишня» стал смертельной ловушкой для десятков людей

14:04 29.03.2018 Следственный комитет РФ заявил о том, что три человека из 67 пропавших в Кемерове оказались живы. «В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ», — говорится в сообщении ведомства.

14:04 29.03.2018 Михаил Трусов, потерявший двух дочек во время пожара в Кемерове, рассказывает на видео, что происходило в кинозале «Зимней Вишни»: «Минут 15 мы продержались, потом стали терять сознание, поняли, что ждать уже нечего, надо пытаться выбираться. До этого мы оторвали замок с дверей запасного выхода. Но выходить тоже не стали, потому что не было ничего видно — не знали куда идти — есть там огонь — нет там огня. Поэтому я потом подошёл к выходу пожарному, попросил человека придержать дверь, чтобы дым не заходил. Хотел выйти и пойти искать помощь. Но я вышел, прошел два шага и упал».

14:13 29.03.2018 Михаил Трусов, чьи дочери погибли во время пожара в Кемерово, сообщил на видео, что, по его оценкам, в момент пожара в кинозале «Зимней Вишни», где смотрели мультфильм, находились от 30 до 40 человек. Своих детей он не смог спасти, потому что когда решил прорываться через запасной выход за помощью, где ничего не было видно из-за дыма, потерял сознание.

14:18 29.03.2018 Врач кемеровской скорой помощи извинился перед семьями за ложь о количестве погибших в ТЦ «Зимняя вишня». На видео, опубликованном в группе «Инцидент в Кемерово», он признаётся, что про «300 погибших» он прочитал в соцсетях и озвучил эту информацию на стихийном митинге, куда пришёл после смены. «В память о них только я извиняюсь», — заявил работник скорой помощи.

14:33 29.03.2018 Билетный контролер кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина заявила, что двери в кинозале не закрываются никогда и такого быть не может. На видео она также говорит, что узнав о пожаре («Бежал наш сотрудник и кричал «Пожар, эвакуация», и за ним столб дыма»), она сразу побежала в первый зал, где находилось самое большое количество зрителей. Напарница Натальи Наймушиной побежала оповещать зрителей в другие залы.

14:35 29.03.2018 Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым предложили нижней палате парламента принять поручение комитету по безопасности запросить в правительстве РФ информацию «о целесообразности запрета установки несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждений на территории России». Сейчас запрет на установку несъемных решеток в школах и детсадах отсутствует, что в случае пожара может привести к трагедиям.

14:37 29.03.2018 По словам билетного контролера кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» Натальи Наймушиной, во время пожара многие не смогли выйти из кинозалов потому, что сразу повалил чёрный едкий дым и люди стали задыхаться. Говорит, что видела интервью с одной из пострадавших, которая сообщила, что когда в кинозал забежала женщина (это был контролёр) и стала кричать «Пожар!», люди не поверили в это.

14:38 29.03.2018 В Смоленске крупный торгово-развлекательный комплекс вот уже пять лет работает незаконно. Городские власти осознали этот факт после трагедии в Кемерово и поспешили заявить: подан иск в суд с требованием закрыть ТРК. Торгово-развлекательный комплекс на проспекте Гагарина появился еще в 2013 году, и все эти пять лет работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, принимал посетителей, в пристройке даже работал ночной клуб. Детская зона, как и в большинстве торговых центров, в том числе и в кемеровской «Зимней вишне», — на четвертом этаже. Об этом: Потенциальные убийцы: в Смоленске ТРЦ пять лет работал незаконно

14:41 29.03.2018 Билетный контролер кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина говорит, что когда начался пожар, она оповестила и вывела из самого большого кинозала всех зрителей, и что было их порядка 115 человек. Люди приходили смотреть фильм «Тихоокеанский рубеж», потому в зале было больше взрослых, чем детей.

15:01 29.03.2018 Жительница Кемерова и её муж рассказали Первому каналу о трагедии, случившейся в её семье после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»: «Дозвонился до меня и говорит: «Ольга, я убил детей, дети задохнулись», — представляете — такое услышать?», — рассказала жена. Как следует из видеосюжета, пока трое детей Александра Ананьева смотрели мультфильм, он ожидал окончания сеанса этажом ниже. О пожаре узнал из телефонного звонка старшей дочери: «Папа, пожар, весь этаж в дыму!». Отец попытался разбить стеклопакет и проползти на четвёртый этаж, облившись водой и замотав лицо тряпкой. «Я просто понял, что задыхаюсь, и я их не спасу. Я оценил ситуацию, развернулся и снова уполз назад», — признался Александр.

15:06 29.03.2018 Комитет Госдумы по безопасности запросит в правительстве РФ информацию о целесообразности запрета установки несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях на территории России. В связи с трагедией в Кемерове депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым обратили внимание на то, что в ныне действующих правилах нормативно-правовых актах запрет на установку несъемных решеток в школах и детсадах отсутствует. Читайте также: Правительство просят убрать решетки с первых этажей школ

15:08 29.03.2018 Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло продолжает работать в Кемерове. Как сообщает 29 марта Сибирский окружной информационный центр, на личном контроле полпреда находятся расследование пожара и ход оказания содействия семьям погибших и пострадавшим. По данным оперативного штаба МЧС России, обнаружены останки 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших. Опознано 27 тел, проходят похороны погибших. Напомним, по факту пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» возбуждено уголовное дело по трём статьям, оно передано в Главное следственное управление СК РФ. В рамках уголовного дела задержаны пять человек, суд заключил их под стражу сроком на два месяца.

15:10 29.03.2018 Село Трещевское в Кузбассе. Отсюда 25 марта уехали 6 девочек из 5 «А» класса и один шестиклассник. Руслан N. был в списках пропавших без вести. Он тоже собирался в кино, но вышел на остановку раньше и пошёл в магазин за новыми ботинками. Это его и спасло. Говорит, что после трагедии, случившейся с его одноклассниками, он хочет стать «МЧС-ником или пожарным». После случившегося в Трещевском почти никто не выходит на улицу. Только у сельской школы появляются цветы возле скромного мемориала.

15:21 29.03.2018 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил обязать собственников торгово-развлекательных комплексов и центров перенести на первые этажи всю инфраструктуру развлечений и заведений общественного питания для облегчения эвакуации людей в случае ЧП, а также серьезно ужесточить требования к ТРК и ТРЦ после трагедии в Кемерово. «Поскольку это места массового скопления людей, а не учреждения торговли в чистом виде, то и требования, которые предъявляются на всех этапах от проектирования до эксплуатации этих объектов, должны соответствовать самым жестким стандартам безопасности, в том числе противопожарной, — заявил Албин. — Все эти вопросы лежат в плоскости градостроительных подходов и нормативно-технического регулирования».

15:32 29.03.2018 Еще один рассказ очевидца трагедии из третьего зала кинотеатра ТЦ «Зимняя вишня». По всей видимости, она и её ребёнок были последними, спасшимися из огня и дыма. Об этом можно сделать вывод из видео, опубликованного телеканалом «Мой город». "Мы с ребёнком были в третьем кинозале, был битком забит кинозал, сидели на девятом ряду — самом последнем. Вдруг резко первые ряды стали подниматься и убегать. И как волной до нас доходит, что пожар. Я схватила ребёнка, мы стали выбегать. И я ещё обратила внимание на операторскую — оттуда дым идёт. Но кино шло также, свет не исключали. Было страшно <…>. Потом кто-то крикнул: «Бежим к выходу, где лифт». Мы побежали, но <…> те, кто выламывали дверь и выбивали окно, часть из них остались на полу, они не пошли», — пояснила жительница Кемерово.

15:35 29.03.2018 Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 29 марта обязал руководителей муниципальных образований возглавить работу по проверкам мест массового пребывания людей на соблюдение правил пожарной безопасности. Он поручил своим подчинённым дойти до каждого торгового центра, до каждого объекта, проверить все учреждения, где массово собираются люди, особенно — дети. «О проведённой работе руководители территорий будут отчитываться еженедельно, каждый вторник. Если кто-то еще не понял своей меры ответственности, то перевожу: срок исполнения — вчера!» — обратился Юрий Берг к главам городов и районов области. В ходе межведомственных проверок, начавшихся с 28 марта, в рамках поручения губернатора Оренбургской области в первую очередь будут проинспектированы 43 торговых комплекса, имеющих развлекательные центры, 41 досуговое учреждение, ориентированное на детей, и 148 объектов культуры и спорта.

15:36 29.03.2018 Кемерово. «Зимнюю вишню» проектировали не как ТЦ, а как спортивно-развлекательный комплекс. По архитектурному проекту, который опубликован в Telegram-канале «112», никаких магазинов в здании быть не должно: на третьем этаже, например, бильярдный зал, но, согласно информации на сайте «Зимней вишни», там был боулинг и магазин детской одежды. Экономили при строительстве на всём, а после ввода в эксплуатацию нагрузка на электропроводку из-за большого количества арендаторов многократно возросла. Этим с большой долей вероятности объясняются сложности в работе систем, обеспечивающих пожарную безопасность.

15:42 29.03.2018 Семнадцатое собрание Законодательной думы Томской области VI созыва сегодня, 29 марта, началось с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших в страшном пожаре в торговом центре Кемерова. «Сегодня хочу остановиться на проблеме, которая всколыхнула всю страну. Это — вопросы взаимоотношений бизнеса и контрольно-надзорных органов. С одной стороны — это административные барьеры, сдерживающие развитие экономики. Но, главное, это — границы свобод и ограничений предпринимательства ради безопасности и здоровья наших людей. В Томской области, как и по всей России, идут проверки объектов массового пребывания людей. Мы договорились с администрацией, что результаты этой работы рассмотрим на апрельском заседании думы. Убеждена, кемеровская трагедия заставит переосмыслить в том числе и приоритеты идущей контрольно-надзорной реформы, начиная с правового поля», — приводит пресс-служба регионального парламента слова председателя думы Оксаны Козловской. Напомним, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Среди погибших — двое детей из Томска.

15:56 29.03.2018 Очевидцы пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пытались помочь людям, выпрыгивавшим из окон торгового центра, надеясь поймать их на растянутые пледы. Об этом 29 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал Сергей Бурят, 16-летний юноша, которому удалось спастись из горящего здания. «Когда я поднялся на четвёртый этаж, я увидел разгоравшийся огонь и дым, который заполнял этаж, — рассказал он. — Мы видели, как люди побежали, чтобы выбраться из здания, и я видел детей, которые потеряли родителей и не знали, что делать. Мы их взяли за руки и повели на лестницу. Когда мы их выводили из здания, видели, как другие люди брали потерявшихся детей и давали им свою одежду, чтобы те не замерзли. Потом мы стояли около здания и слышали, как люди выбивали окна. Видели, как лица высовывались из окон, чтобы вдохнуть воздуха. Мы понимали, что будут прыгать. Мы останавливали машины и просили пледы, чтобы смягчить их падение. Мы вместе с несколькими ребятами двигали машину, которая преградила дорогу «скорой», чтобы ребёнок смог выпрыгнуть. Мы её отодвинули, и люди начали ловить ребенка. Он спрыгнул, но ударился о козырёк здания, а второго мы поймали». Подробности: Свидетельства очевидца пожара в Кемерово

16:05 29.03.2018 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает СК России. «Страшный пожар, унесший жизни людей, детей — трагедия не только для Кемерово, но и для всей страны. Чудовищные последствия коснулись многих семей, эта утрата невосполнима… Нет таких слов, которые могли бы утешить родителей, потерявших детей, и заглушить боль потери близкого человека. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления и мужества всем пострадавшим», — сказал он. Бастрыкин заверил, что следствие даст принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего и действиям всех лиц, так или иначе причастных к гибели людей: «Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных лиц. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, которая будет детально разбираться в причинах этого преступления». По словам председателя СК России, он лично будет контролировать ход расследования уголовного дела вплоть до реализации принципа неотвратимости наказания.

16:16 29.03.2018 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что после трагедии в Кемерове не отпустил своих дочерей в кинотеатр. Подробности: Мэр Красноярска после трагедии в Кемерове не пустил дочерей в кино

16:33 29.03.2018 В Республике Алтай, как и по всей стране, проводятся проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. 29 марта такая проверка состоялась в горно-алтайском ТРЦ «Панорама». Как сообщили в республиканском главке МЧС, в ходе проверки был приведён в действие дымовой пожарный извещатель, сработала система оповещения людей о пожаре, и все находившиеся в торговом центре люди покинули здание в течение 3 минут 20 секунд через четыре эвакуационных выхода. «По результатам проверки собственнику будет выдано предписание с требованием устранить все выявленные нарушения в течение определенного времени, после чего будет проведена повторная проверка», — говорится в сообщении ведомства. Какие нарушения были выявлены, не уточняется. Однако в республиканской прокуратуре подчеркнули, что результаты проверок будут систематически размещаться на их сайте. [[[picture2]]]

16:41 29.03.2018 Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что отставки заместителя губернатора Кемеровской области и руководителя аппарата главы региона Алексея Зеленина и начальника регионального департамента внутренней политики Нины Лопатиной связаны с четырьмя «проколами», произошедшими в информационной и коммуникативной деятельности обладминистрации в последние дни. Это — заявление пресс-службы о том, почему Аман Тулеев не приехал на место трагедии, высказывания губернатора на совещании у президента, а также поведение вице-губернаторов Владимира Чернова и Сергея Цивилева во время массового стихийного митинга и последующие оценки данного мероприятия Черновым, и, естественно, сам митинг, поскольку таких несанкционированных акций не было за всё 20-летнее губернаторство Тулеева. Всё это, по словам политолога, вызвало большой общественной резонанс не только в регионе, но и далеко за его пределами. «В данной ситуации, по законам аппаратной жизни, крайними назначаются руководители подразделений, обеспечивающих взаимодействие с населением, СМИ, общественностью, информирование губернатора и иную коммуникативную деятельность. Принесение в жертву этих «козлов отпущения» и нужно губернатору, скорее всего, в качестве ответных мер, дабы минимизировать недовольство исключительно вышестоящего начальства. Подобные санкции к Чернову и Цивилеву маловероятны, поскольку первый де-факто руководит работой областной исполнительной власти, а второй по мнению ряда наблюдателей направлен в регион в качестве потенциального сменщика Тулеева, спустя некоторое время», — сказал Пучкин. Он уточнил, что напряженную обстановку в областном центре эти отставки никак не разрядят, поскольку и Зеленин, и Лопатина, как и многие другие топ-менеджеры областной администрации малоизвестны населению. «Также эти увольнения никак не остановят тренд на усиливающееся день ото дня требование скорейшей отставки самого Тулеева, который, судя по всему, будет транслироваться на региональном и особенно на федеральном уровнях в ближайшее время», — отметил он.

16:51 29.03.2018 В городах Калужской области прошли акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Траурные митинги прошли в Обнинске, Боровске, Малоярославце, Людинове, Тарусе, Юхнове, Сухиничах, Воротынске, Козельске и Кондрове. Люди приносили с собой цветы, свечи и мягкие игрушки, запускали в небо белые воздушные шары, которые уже никогда не получат в подарок погибшие дети… Читайте подробнее: В калужских городах прошли акции памяти погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

16:58 29.03.2018 В ТРЦ Новосибирска начались учебные эвакуации. Как сообщается в некоторых новосибирских пабликах в социальных сетях, так торговые центры готовятся к прокурорской проверке. Сегодня, 29 марта, эвакуации прошли в ТЦ «Сан Сити» и ТЦ «Амстердам».

16:58 29.03.2018 Во вбросах и фейках, сопровождавших трагедию в Кемерове, спикер Госдумы Вячеслав Володинвидит попытку реализовать технологии цветных революций. Читайте также: Володин: В Кемерове была попытка реализовать технологии цветных революций

16:59 29.03.2018 В связи с вбросами и фейками, сопровождающими трагедию в Кемерове, эксперты и некоторые депутаты выступили с предложением отказаться от анонимности в интернете и воспользоваться опытом Германии и Китая в сфере информационной безопасности. Читайте также: Володин призвал к взвешенному решению по вопросу анонимности в интернете

17:01 29.03.2018 Вопрос отставок должен звучать не под влиянием эмоций, а по итогам расследования, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. На встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путинв ответ на вопрос об отставке главы региона Амана Тулеева заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чём виноват. Читайте также: Володин: Вопрос отставок не должен решаться под давлением эмоций

17:02 29.03.2018 Сопереживание и соучастие — вот качества, которыми должны обладать представители власти, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин советует региональным властям при ЧП брать пример с Путина

17:06 29.03.2018 С понедельника, 2 апреля, надзорные ведомства Новосибирской области начнутся проверять торгово-развлекательные комплексы региона. Проверке подвергнуться не только объекты, но и их собственники. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников. «Я поручил министерству строительства Новосибирской области поднять документы о приёмке подобных объектов в эксплуатацию с целью выявить, не было ли каких-то подводных камней, замечаний в отношении систем пожаротушения, дымоудаления и других систем безопасности», — сказал Травников, уточнив, что власти пока не намерены выходить с инициативами, дополнительно ограничивающими строительство объектов и переоборудование зданий. На проверки состояния технической документации определён двухнедельный срок.

17:17 29.03.2018 В Оренбургской области оглашены результаты проверки торговых комплексов. Вводили ТРЦ с нарушениями. Подробнее: В Оренбуржье торговые комплексы вводились с нарушением

17:19 29.03.2018 «Справедливая Россия» выступила с заявлением о том, что партия «через свои региональные отделения направляет в территориальные органы Генпрокуратуры в субъектах РФ требования о создании общественных комиссий по проведению внеплановых проверок торговых, торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей по вопросу безопасности». Для придания гласности механизму и результатам проверок партия просит включить в состав общественных комиссий не только представителей партии, но и других политических партий и общественных организаций.

17:24 29.03.2018 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок на счёт помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает 29 марта пресс-служба главы региона. «Кроме средств, поступивших для оказания целевой единоразовой материальной помощи семьям погибших, на расчетный благотворительный счёт поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира», — говорится в сообщении. Всего на текущий момент на благотворительный счёт поступило 24 млн 300 тысяч рублей. Решение о дальнейшем использовании собранных средств будет приниматься комиссией при участии широкой общественности, депутатов и членов семей погибших. Отчет должен быть опубликован в СМИ.

17:37 29.03.2018 В соцсетях обсуждают информацию о том, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев перечислил семьям погибших в «Зимней вишне» свой однодневный заработок. Согласно сведениям о доходах за 2016 год (сведения о доходах за 2017 год ещё не опубликованы — прим. ИА REGNUM ), зарплата Тулеева составила 2 млн 89 тысяч 304 рубля 75 копеек. Если поделить эту сумму на 365 (дней в году — прим. ИА REGNUM ), то получится 5 724,1 руб. «Щ — щедрость», — комментирует пользователь Facebook. Подробности: Аман Тулеев перечислил свою дневную зарплату на счёт помощи семьям погибших

17:41 29.03.2018 Напомним, на территории Кемеровской области на сегодняшний день действуют 90 многоэтажных торгово-развлекательных центров. Потенциальные убийцы: в Кузбассе действуют 90 многоэтажных ТРЦ

17:59 29.03.2018 Городской паблик «Типичный Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» открыл голосование с вопросом «Что должно появиться на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня»?» По состоянию на 21:50 по местному времени больше всего пользователей (61 534 — 62,9%) проголосовали за вариант «памятный сквер». На втором месте — вариант «памятник» (17 132 — 17,5%), на третьем — «часовня» (14 742 — 15,1%), на четвёртом — вариант «другое» (4 455 — 4,6%). В интернет-голосовании приняли участие уже более 100 тысяч человек. В Кемерове решают, как увековечить память жертв пожара в «Зимней вишне» [[[picture4]]]

18:12 29.03.2018 Состоялось первое заседание рабочей группы Госдумы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов. Парламентарии пришли к мнению «о необходимости при подготовке законодательных предложений запросить мнения профильных федеральных органов государственной власти, в том числе Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МЧС России, а также региональных представительных и исполнительных органов власти», говорится на сайте Госдумы.

18:15 29.03.2018 Образцы ДНК погибших в результате пожара в Кемерове доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы, сообщает 29 марта пресс-служба Минздрава. Ранее глава ведомства Вероника Скворцова на совещании у президента России Владимира Путина сообщила, что экспертизу останков для установления личностей погибших будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. По словам министра, на данный момент точно опознаны тела 23 человек. Останки 22 погибших накануне были захоронены близкими в Кемерове. «Остальные тела не могут быть опознаны визуально, поэтому предстоит очень серьёзная молекулярно-генетическая экспертиза», — сказала Скворцова. Глава Минздрава уточнила, что на проведение экспертиз потребуется не менее трёх недель.

18:28 29.03.2018 Вбросы провокационной информации о количестве погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в основном шли с Украины и из Турции, заявил 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы росийского государства, источники провокационных вбросов уже установлены. «Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: с Украины и из Турции», — цитирует слова Дмитрия Пескова BBC. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что в данном случае нельзя говорить о том, что это были обычные сплетни и слухи о трагической ситуации. Часть лживых информационных провокаций была организована вполне сознательно.

18:50 29.03.2018 Во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел взрыв газового баллона, сообщил 29 марта начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. По его словам, наличие баллонов, на эвакуацию и охлаждение которых пришлось отвлекать часть сил, дополнительно осложнило борьбу с огнем в торговом центре с запутанной планировкой. «Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать», — цитирует заявление Андрея Бурсина пресс-служба МЧС России. «Произошёл один взрыв», — добавил Андрей Бурсин.

19:38 29.03.2018 В торговых центрах Мордовии начались тренировочные эвакуации. 29 марта такая тренировка прошла в крупнейшем торгово-развлекательном центре республики «Сити парк». Вводную информацию о возгорании представители МЧС передали первому попавшемуся охраннику ТЦ. Сотрудник торгового объекта привел в действие систему оповещения о пожаре. За несколько минут все посетители и сотрудники ТЦ были выведены из здания под контролем охранников. На вызов прибыли подразделения МЧС, МВД, скорой медицинской помощи, для которых тренировка была также внезапной. Читайте также: В Мордовии начались тренировочные эвакуации в торговых центрах

19:44 29.03.2018 В Челябинске ТРЦ несколько лет работал без разрешения на эксплуатацию. Сегодня утром его, наконец, опечатали. Подробнее: Торгово-развлекательный комплекс несколько лет работал нелегально

21:02 29.03.2018 Следственный комитет РФ в своём телеграм-канале выложил видео под названием «Трагедия в Кемерово»

21:55 29.03.2018 Аварийно-восстановительные работы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово завершены, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, «На месте пожара завершён разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра», — говорится в сообщении. С помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» была проведена оценка технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации, после чего здание передано в распоряжение администрации Кемеровского городского округа, информирует пресс-служба. Всего к ликвидации последствий пожара было привлечено 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов страны.

22:11 29.03.2018 Прокуратура Удмуртии с 29 марта по 12 апреля открывает «горячую линию» для жителей республики. Население сможет напрямую сообщать в надзорное ведомство о нарушениях правил пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. В прокуратуре заверяют, что сообщения граждан будут оперативно использоваться при проведении проверок. Ранее глава республики Александр Бречалов заявлял, что необходимо не просто проводить проверки в торговых центрах, а разработать систему многоуровневого контроля. Читайте также: Для жителей Удмуртии откроют «горячую линию» по пожарной безопасности

22:57 29.03.2018 В Кирове провели проверки в 17 торгово-развлекательных центров, из них только один соответствует всем требованиям безопасности. По словам главный пожарного инспектора города Артема Гаряева, восемь из проверенных объектов находятся в неудовлетворительном состоянии. Этим ТЦ рекомендовано закрыться до устранения нарушений. Также Гаряев отметил, что в течение последних двух дней поступает масса звонков от управляющих ТЦ, которые уточняют, каким образом и что именно будут проверять на вверенных им территориях. Читайте также: В Кирове из 17 ТЦ только один соответствует требованиям безопасности

02:40 30.03.2018 Власти Владивостока не знали, что делать с мягкими игрушками, которые люди оставили на центральной площади города в ходе траурных мероприятий в память погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кеморове. Принято решение передать их в храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Игрушки будут храниться в храме, и каждый желающий сможет забрать себе эту частичку любви и сострадания, пишет ИА Primamedia.

03:00 30.03.2018 Скандальный российский блогер Алексей Навальный во время эфира на своем YouTube-канале заявил: «Поэтому сейчас, например, не снят губернатор [Кузбасса Аман] Тулеев — из-за вот этого же идиотского траура». Читайте также: Траур в память о погибших в Кемерове Навальный назвал идиотским

05:46 30.03.2018 Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» было проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания сгоревшего ТЦ к эксплуатации. Согласно акту комиссионной проверки, здание передано администрации Кемеровского городского округа.

05:58 30.03.2018 Напомним, всего в ликвидации последствий ЧС в Кемерове было задействовано 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов.

06:04 30.03.2018 Глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозёров поручил провести дополнительные проверки мер противопожарной безопасности на всех объектах железнодорожного транспорта, в том числе в Иркутской области, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги. «Наша задача — обеспечить всестороннюю безопасность на железной дороге. Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным образом», — сказал Белозёров.

06:15 30.03.2018 После трагедии в Кемерове новосибирские торговые центры должны проверить сами себя. «Сразу после трагического пожара в Кемерове Главное управление МЧС России по Новосибирской области подготовило и направило в адрес владельцев крупных торгово-развлекательных центров города Новосибирска письмо. В нём руководителям объектов торговли с массовым пребыванием людей предложено провести самопроверки. Самим проверить и оценить состояние пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах предложено неспроста. В соответствии с действующим законодательством инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России не могут самостоятельно назначать внеплановые надзорные мероприятия. Вместе с тем произошедший в Кемерове пожар в «Зимней вишне» показал, что несоблюдение требований пожарной безопасности на данной категории объектов может привести к многочисленным человеческим жертвам и не контролировать вопросы обеспечения безопасности нельзя», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области. Помимо самопроверок в направленном письме предлагается провести внеплановые практические тренировки по эвакуации людей из зданий.

06:35 30.03.2018 ГУ МЧС России по Кемеровской области 30 марта обнародовало информацию о том, что администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове отсутствовали на месте в момент прибытия первого расчёта пожарных, хотя представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где. «Сигнал о пожаре поступил в 16:05 (местного времени). В 16:09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнём уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!». Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере, нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их», — рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

06:46 30.03.2018 Проникновенные слова о кемеровской трагедии и о том, как подростки встречали свою смерть, написал в блоге алтайский протоиерей Георгий Балакин: «Ни страх смерти, ни паника. Слова любви и прощения. Прямо как в житиях мучеников. И эти дети, хотя в тот воскресный день пошли не в храм, а в развлекательный центр — стали мучениками, но не потому что сознательно выбрали мученичество за Христа, а потому что Христос был с ними. И в последний, страшный миг этой жизни наполнял их сердца любовью и жаждой прощения». Протоиерей полагает, что эта трагедия в который раз доказывает — далеко не все зависит Бога. «От Бога не зависит мой выбор: сделать добро или сделать зло, принять «халтуру» или добиться качества, пойти в храм или кино. Я не обвиню никого. Более того — знаю и понимаю, что порой видимое зло может принести добрые плоды, а «халтура» может быть единственным решением патовой ситуации…, но рано или поздно всё равно всё окажется на своих местах. И если мы живем, как будто Бога нет, то смерть всё расставляет на свои места». Накануне он отслужил по погибшим панихиду.

06:51 30.03.2018 Задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра в Кемерове, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы. Такое сообщение появилось 30 марта в телеграм-канале СКР «Следком». "В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности. Следователями проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

07:11 30.03.2018 ВКонтакте повысила приватность и ограничила возможность оставлять комментарии в группах о трагедии в Кемерово. В частности, речь идёт об инициативной группе «Зимняя вишня». Также в настоящее время недоступны даже написанные ранее комментарии, оставленные пользователями под сообщениями в группе «Инцидент Кемерово» и «Подслушано Кемерово».

07:45 30.03.2018 Кемеровчане продолжают отвечать на вопрос, что должно появиться на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня». С результатами голосования можно ознакомиться в местных пабликах в соцсетях. На сегодняшний день большинство проголосовало за вариант «памятный сквер» (61,5% — 97 695 человек). 18,2% (28 941) проголосовали за вариант «памятник». 15,5% проголосовавших (24 555) считают, что на месте сгоревшего ТЦ должна появиться часовня. 4,8% проголосовавших (7 598) выбрали вариант «другое». Всего к утру 30 марта проголосовали более 158 тысяч человек.

07:57 30.03.2018 Семье погибших в Кемерове детей из Томска выплатят от Томской области два миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации региона. Напомним, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли двое томичей — 12-летний Артём и его восьмилетняя сестра Арина.

07:58 30.03.2018 Кроме выездных уроков ОБЖ, в торгово-развлекательных комплексах предлагают демонстрировать видеоролики с информацией о путях эвакуации. Такая инициатива озвучена в Оренбургской области. Также читайте: Эхо трагедии в Кемерове: помогут ли обучающие видеоролики?

08:40 30.03.2018 В мэрии Кемерова отказались комментировать возможные следственные действия в отношении лиц, которые дали разрешение на ввод в эксплуатацию здания бывшей кондитерской фабрики, где разместился торговый центр. Любые следственные действия комментирует СК, пояснила начальник пресс-службы мэрии Екатерина Дубкова.

08:40 30.03.2018 К стремительному распространению огня во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» могли привести пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. Сотрудник МЧС отметил, что работу пожарных осложняла планировка и огромные размеры торгового центра. В МЧС назвали причины быстрого распространения огня в ТЦ «Зимняя вишня» По его словам, огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара, поиску людей, их спасению, для этого были созданы два боевых участка. Находившихся на крыше 13 человек спасали при помощи подъёмных механизмов.

08:41 30.03.2018 Анжелика Варум отказалась исполнять на совместном концерте с Леонидом Агутиным свой хит «Зимняя вишня». Мероприятие прошло 29 марта 2018 года в Иркутске. Музыканты сообщили пришедшим, что долго сомневались по поводу проведения концерта. В итоге они решили не отменять шоу, а все собранные средства направить на помощь пострадавшим.

08:45 30.03.2018 Трагические события в Кемерово вскрыли массу серьёзных проблем, которые требуют решения. Но если рассмотреть ситуацию стратегически, ЧС, произошедшая в ТРЦ «Зимняя вишня», — это лишь один из симптомов процесса, который идёт уже давно и будет только нарастать. Формат крупного торгово-развлекательного центра себя постепенно изживает, чему есть целый ряд объективных причин, заявил директор по развитию ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Читайте подробнее: Формат крупного ТРЦ себя постепенно изживает — эксперт

08:51 30.03.2018 Представитель ГУ МЧС РФ по Республике Алтай в ходе проверки ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске затруднился ответить на вопрос, каким должно быть допустимое расстояние между рядами кресел в кинотеатрах: «По-моему, надо смотреть, зависит от количества мест», а до этого попросту замерил — оказалось, 59 сантиметров. Судя по сайту МЧС, это норма: «Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м». Ответ спасателя может свидетельствовать о его слабой подготовке. Читайте также: Горно-Алтайск. По итогам проверки ТЦ «Панорама» выявлены нарушения

08:59 30.03.2018 Начальник ГУ МЧС по Чувашии Станислав Антонов заявил, что в республике итоги проверки торгово-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности будут подведены не ранее 9 апреля: «Сегодня на учёте у нас находятся 28 торгово-развлекательных центров, в которых в первую очередь будут проводиться такие проверки. По моей информации, проверки завершены в Канаше на двух объектов. Пока никаких общих данных об итогах нет, потому что проверки проводит прокуратура, а наши сотрудники (Госпожнадзора) выступают в качестве специалистов. Какой вопрос будет поставлен — на такой вопрос наши специалисты ответят. Поставлена задача проверить до 9 апреля. Объём достаточно большой, потому что мы при плановых проверках берём себе 10 дней на проверку одного объекта».

09:21 30.03.2018 Губернатор Алтайского края Александр Карлин видит необходимость ещё раз внимательно посмотреть на программу преподаваемого в школе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». «История с «Зимней вишней» каждого из нас должна заставить пересмотреть отношение к вопросам собственной безопасности, безопасности близких, детей, членов семьи. К сожалению, логика цивилизационного процесса заключается в том, что чем выше, комфортнее условия жизни людей, тем больше потенциальных опасностей и угроз для жизни и здоровья человека. Не случайно даже в школе преподают ОБЖ», — подчеркнул губернатор Алтайского края. Глава региона полагает, что преподавание ОБЖ нужно уточнить с учетом реалий сегодняшнего дня, чтобы донести до ребенка, на что он должен обращать внимание в целях своей безопасности.

09:33 30.03.2018 Официально объявленные дни траура по погибшим в «Зимней вишне» в Кузбассе закончились. На сайте администрации Кемеровской области появились новости, не связанные с трагедией. Напомним, в Кузбассе в связи с гибелью десятков людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» был объявлен трёхдневный траур, который действовал 27, 28 и 29 марта. Общенациональный траур был объявлен 28 марта. [[[picture5]]]

09:33 30.03.2018 В Тульской области проверят не только торговые центры, но и учреждения культуры и спорта, а также прочие места массового пребывания людей. Глава региона Алексей Дюмин также поручил министру экономического развития провести совещание со всеми собственниками зданий, в которых расположены торговые центры, а также ответственными за противопожарную безопасность. «Право собственности не только дает права, но и влечет за собой обязанности. Особенно если это касается зданий, где предполагается массовое пребывание людей», — подчеркнул Дюмин. Власти региона также пришли к пониманию, что необходим механизм общественного контроля за безопасностью в местах общего пользования. Всего в регионе порядка 100 торговых центров, где всегда много людей, в особенности в праздничные и выходные дни. Читайте также: В Тульской области проверят все учреждения с массовым пребыванием людей

09:34 30.03.2018 При проверке торговых центров в Иркутске представители МЧС тоже не спешат разглашать информацию о выявленных нарушениях. Как и в случае с Республикой Алтай, где невнятная информация о ТЦ «Панорама» опубликована сегодня, из официального сообщения иркутских спасателей тоже не понятно, всё ли в порядке с торгово-развлекательныым центром «Комсомолл»? Извещается лишь о самом факте проверки исправности системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, оснащения пожарных шкафов первичными средствами пожаротушения (огнетушители), пожарными рукавами и стволами. «Внимательно изучили соответствие планов эвакуации расположению и доступности эвакуационных выходов», — сказано на сайте ГУ МЧС по Иркутской области. Но какие выводы были сделаны — непонятно.

09:45 30.03.2018 Следствие планирует сегодня, 30 марта, предъявить обвинение гендиректору Кемеровского кондитерского комбината Юлии Богдановой в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале «Следком».

09:45 30.03.2018 Сотрудники ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю потребовали от предпринимателей отказаться от использования в отделке помещений от строительных материалов, не имеющих сертификатов. Также спасатели напомнили об опасности применять материалы, на которые магазины предъявляют поддельные сертификаты. В случае, если надзорные органы выявят подобные нарушения, штрафные санкции будут наложены на руководителя объекта, а не магазина, предупредили в МЧС.

10:19 30.03.2018 Возбуждено ещё одно уголовное дело о пожаре в Кемерове, сообщает 30 марта СКР. Его фигурантом стала начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Комкова задержана. Следствие также проверит её действия на предмет коррупционной составляющей.

10:21 30.03.2018 Сообщение телеграм-канала СКР «Следком»: "В рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ следователями назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. На место прибыли и начали работу эксперты из Санкт-Петербурга».

10:25 30.03.2018 Барнаул. Мэр города Сергей Дугин и его подчинённые лично проверили, как работает противопожарная система в ТЦ «Огни», и остались удовлетворены результатом. «Сегодня торгово-развлекательные центры становятся точками притяжения горожан, сюда приходят не только за покупками, но и отдохнуть всей семьей. Кемеровская трагедия, унесшая десятки жизней, показала, что обеспечение безопасности людей должно стать безусловным приоритетом для руководителей и собственников торговых предприятий. На этом нельзя экономить, речь идет о спасении жизни», — отметил глава Барнаула.

10:31 30.03.2018 В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», переделанном из здания бывшего промышленного предприятия, оказалось очень мало окон и очень узкие коридоры, — отметил в интервью amic.ru исполнительный директор ООО «Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза» Дмитрий Попов. По его словам, во многих современных торговых центрах Барнаула изначально спроектировано много окон и много стекла. «Кроме того, например, в ТЦ «Пионер», «Метро», «Лента» в Барнауле на эвакуационных выходах используют стеклянные двери, которые легко демонтировать и разбить. При этом эвакуационные выходы оборудованы дверями с рычажным устройством отпирания: дверь закрыта изнутри на пластиковые замки-пломбы (запорно-пломбировочные устройства — ЗПУ). При воздействии на рычаг пластиковые пломбы разрушаются, и эвакуационный выход открывается», — пояснил эксперт.

10:34 30.03.2018 После пожара и гибели людей в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в других регионах начались проверки ТРЦ. Однако проблемы с противопожарной системой обнаруживаются и в многоквартирных домах. Так, мэрия города Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 25-этажного дома с нерабочей пожарной системой. Как пишет «Тайга.инфо», разрешительная документация на ввод высотки на улице Молодости, 17 была выдана в феврале 2013 года. Через суд жильцам удалось обязать застройщика исправить ситуацию, но решение суда он до сих пор игнорирует. «Застройщик — ООО «Инновационные строительные технологии» — передал многоэтажку под управление товариществу собственников жилья «Наш Дом» в июне 2013 года. Жители обратили внимание, что пожарная система не работает, и застройщик представил «гарантийной письмо» с обещаниями доделать работу за полтора месяца. (…) В марте 2016-го отдел надзорной деятельности МЧС по Новосибирску оштрафовал ТСЖ на 100 тыс. за неисправную сигнализацию. После этого жильцы подали в суд на застройщика. ТСЖ выиграло иск, следует из документов арбитража. Решение устояло во всех инстанциях, суд обязал застройщика установить моноблок в помещении пожарного поста для управления системой, проложить кабели, установить все необходимые приборы и привести в рабочее состояние извещатели. (…) Рассмотрение дела в кассации завершилось в августе 2017-го. С тех пор застройщик не сделал ничего. Приставы не принудили компанию исполнить решение суда. Жильцы обращались и в правоохранительные органы», — уточняет издание.

10:41 30.03.2018 Что касается системы автоматического пожаротушения, то она настолько проста в использовании, что возникает большой вопрос — почему она не сработала во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, считает исполнительный директор ООО «Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза»Дмитрий Попов. В интервью amic.ru он порекомендовал посетителям торговых центров посмотреть на потолки: «Посмотрите на потолки в наших современных ТРЦ, и увидите там водопроводные трубы, которые ведут к системе автоматического пожаротушения. И выходы из труб похожи как бы на беленькие ромашки, в середине которых коричневая стеклянная капсула. В этой капсуле находится специальная жидкость, которая реагирует на повышение температуры. Это элементы спринклерной системы автоматического пожаротушения. То есть система устроена просто: магистраль из металлических труб под давлением (воды, пенообразователя либо иного противопожарного состава, внизу распылитель воды (ороситель), запорный элемент между клапаном и распылителем в виде стеклянной капсулы. При повышении температуры до 57 °C, 68 °C, 79 °C или 93 °C капсула разрушается, клапан вываливается под напором воды, и через ороситель подается вода. И таким образом гасится очаг возгорания. Придумано это для того, чтобы моментально затушить очаг возгорания. Эта система не требует никакого особого обслуживания».

10:55 30.03.2018 Губернатор Алтайского края Александр Карлин напомнил, что внеплановые проверки торговых центров могут быть и должны быть проведены в случае конкретного обращения гражданина в надзорный орган, например в прокуратуру. Сегодня известно, что посетители кемеровской«Зимней вишни» не раз замечали существенные нарушения, но никуда не обращались.

10:57 30.03.2018 По данным опроса ВЦИОМ, всю вину за гибель 64 человек на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» граждане РФ возлагают на владельцев торгового центра (68%) и на местные власти (60%). При этом 47% опрошенных склоняются к версии случайного возгорания, 24% предполагают умышленный поджог. Читайте подробнее: В гибели людей в Кемерово виноваты владельцы ТРЦ и власти — опрос

11:05 30.03.2018 Барнаул. Как отметил начальник отдела государственного строительного надзора Госинспекции Алтайского края Иван Жданов, все крупные торговые центры и другие объекты, дальнейшая эксплуатация которых предполагает массовое пребывание людей, строят в Алтайском крае при государственном строительном надзоре. Он добавил, что сотрудники отдела госстройнадзора тщательно изучают проектную документацию поднадзорного объекта. В соответствии с утвержденной программой проверок проводят надзорные мероприятия на всех этапах строительства для определения качества произведенных строительно-монтажных работ и их соответствия проекту. В ходе строительства каждого объекта, как правило, обнаруживают нарушения, но их устраняют в сроки, указанные в предписаниях госстройнадзора. «Ни один объект, имеющий нарушения, в том числе норм пожарной безопасности, не получил заключения Госинспекции о соответствии проектной документации», — подчеркивает руководитель Госинспекции края Андрей Степанов. Однако в процессе эксплуатации общественных зданий ответственность за безопасность посетителей должны нести собственники, — поясняют в надзорном ведомстве.

11:07 30.03.2018 Напомним, в рамках уголовного дела по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» уже предъявлены обвинения пятерым фигурантам: управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежде Судденок; техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгию Соболеву; руководителю компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорю Полозиненко; сотруднику компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавшему за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», Александру Никитину; сотруднику частного охранного предприятия, отключившему систему оповещения о пожаре, Сергею Антюшину. Кроме того, 30 марта стало известно о задержании гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой и начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

11:24 30.03.2018 После трагедии в Кемерове по всей стране проходят учения и проверки пожарной безопасности. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, пожарные провели учения на самом высотном доме Омска. Уточняется, что 24-этажный дом (ЖК «Высоцкий») в центре города был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. В ходе тренировки личного состава по тушению условного пожара в высотном здании сработала пожарная тревога, затем зазвучало речевое оповещение: «В доме пожар! Покиньте помещение!». Спустя несколько минут прибыли пожарные автомобили по повышенному рангу пожара: основная и специальная техника. Сотрудники МЧС приступили к спасению и эвакуации людей. Так как все лифты были спущены на первый этаж и заблокированы, как этого требуют правила пожарной безопасности, огнеборцам при полном обмундировании пришлось подниматься пешком по лестницам на верхние этажи и осуществлять разведку. В это же время другие пожарные расчёты приступили к тушению огня, который был сымитирован дымовой шашкой. По легенде учений, пожар произошёл из-за короткого замыкания на 14 этаже в квартире. Сработал дымовой пожарный извещатель. Хозяин квартиры, где произошёл пожар, не мог покинуть её — путь к спасению был отрезан огнём. Сотрудники МЧС вывели жильцов из опасной зоны, а мужчину, которому требовалась помощь, спасли. Очаг пожара был потушен, на гражданина надели спасательное устройство и благополучно вывели его на улицу. [[[picture6]]]

11:24 30.03.2018 В Ярославле при строительстве 65-метрового колеса обозрения контролирующие органы самоустранились в вопросах оценки его безопасности. В региональном подразделении МЧС заявили, что не согласовывали и не контролируют ход строительства, поскольку объект не является жилым, но если на колесе обозрения произойдет ЧП, то тогда они займутся его ликвидацией. Читайте подробнее: Колесо обозрения может стать ярославским «Кемерово»?

11:31 30.03.2018 В Забайкалье после трагедии в Кемерово проверят не только торговые центры. Проверяем всё: от детских садов до учреждений культуры, — сообщил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Александр Кулаков. О проведении внеплановых проверок заявила также прокуратура Забайкалья.

11:37 30.03.2018 МЧС Дагестана проверило 15 из 105 торговых центров, имеющихся в республике. По итогам первых проверок заместитель начальника главного управления МЧС России по Дагестану по государственной противопожарной службе Мартин Мамаев заявил, что «все эти торговые центры представляют собой в целом приятные здания, но к вопросам обеспечения пожарной безопасности к ним всегда были и есть вопросы». Как считают представители МЧС, проблема заключается не только в нарушениях соблюдения норм противопожарной безопасности владельцами торговых центров — сами граждане республики очень халатно относятся к вопросам своей безопасности.

11:53 30.03.2018 Также читайте: Власти Новосибирска приняли высотку с неисправной противопожарной системой

11:56 30.03.2018 В Кемеровской области снят режим чрезвычайной ситуации, действовавший с 25 марта. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что на месте трагедии полностью завершились поисковые работы, завалы разобраны. Здание сгоревшего ТЦ передано администрации Кемерова, его будут охранять круглые сутки. В настоящее время основным направлением работы являются выплаты денежной помощи пострадавшим и родственникам погибших, а также адресная поддержка семей, пояснил министр.

12:14 30.03.2018 Администрация Кемерова предлагает жителям города принять участие в онлайн-голосовании, чтобы выяснить, что должно появиться на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Голосование размещено на официальном сайте администрации города в разделе «ON-LINE Голосование». К 16:00 по местному времени 30 марта в голосовании приняли участие семь человек. Пока лидирует вариант «памятный сквер». Также есть такие варианты — «часовня», «памятник», «своё мнение». [[[picture7]]]

12:27 30.03.2018 «Я сегодня целый день думаю про мужика из Кемерова, который на пожаре потерял всю семью — жену и троих детей. Начал смотреть интервью с ним. Не досмотрел. Это невозможно», — пишет на своей странице в facebook житель Вологды Александр Торопов о кемеровчанине Игоре Вострикове. Его монолог разделяют многие. «Целый день его взгляд перед глазами. Совещания, документы, встречи, телефон. И всё через его взгляд. И ком в горле каждый раз. Целый день я думаю о том, как через это можно пройти? Как он сейчас домой приходит? Там же еще всё так же, как было до их ухода. Детские игрушки разбросанные. Порядок на кухне, наведенный женой. Вещи их в шкафу. Зубные щетки в ванной. В спальне подушки с их запахом. Не то что представить, подумать страшно, что всё это происходит прямо сейчас с таким же мужиком как ты. Только не в Вологде. А в Кемерово. Трагедия в Кемерове: число жертв, кто виноват и кто ответит И всё это не кино, а взаправду. И что ничего уже не поделать. Ничего не изменить. В Вологде уже поздний вечер. В Кемерово глубокая ночь. Как он один там сейчас в этой темноте? Среди игрушек, вещей, зубных щеток, подушек. И мне вдруг стало ясно, что всё самое ужасное еще у него впереди. На кладбище. Когда гробы закроют. Когда все точки над «i» расставятся. Когда весь этот кошмар станет реальностью. Как ты не сойдешь с ума, мужик? Как ты все это вынесешь, если я за тысячи километров от тебя думаю об этом и курить не могу. Потому что в горле ком и губы дрожат. Как помочь тебе, мужик? Какие слова сказать, какую молитву прочитать, чтобы Вселенная удержала тебя на ногах, когда вся эта жуть станет для тебя настоящим?» — пишет обычный житель Вологды Александр. Общее горе Кемерова: убитые и убийцы

12:35 30.03.2018 Писатель Михаил Шахназаров на сайте russian.rt высказал своё мнение по поводу глумления над трагедией в Кемерово: «У нас ведь свобода слова. У нас слово стало настолько свободным, что при помощи него можно даже глумиться над памятью. Над ней глумились на Пушкинской площади, куда созывали народ Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова. Скорбь ведь бывает заказной, как написал ещё один любитель покощунствовать Дмитрий Гудков, и скорбь бывает настоящей. Мы скорбим методом заказным, а светлоликие — они люди душевные. Знаете, как это — скорбеть по-настоящему? Это созвать народ на площадь, сказать пару слов о трагедии, а затем перейти на вопли: «Путин, уходи! Не забудем, не простим!» Большего скотства я в этой жизни не видел. Все эти люди скакали не по плитке Пушкинской площади, а по маленьким гробикам детишек, погибших в Кемерове. Потому как это наши с вами дети — дети стада, не способного понять благих помыслов горе-оппозиционеров». Песков: Провокации о числе жертв пожара в Кемерово исходили из двух стран

12:43 30.03.2018 По версии следствия, здание торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» было возведено самовольно. Начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самостроя, что привело к гибели людей. Подробнее: СКР: Сгоревший в Кемерове торговый центр — самострой

12:43 30.03.2018 Ход расследования должен выявить главную причину того, что произошло в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. «Когда предполагаемых виновников задерживают, у меня это вызывает чувство удовлетворения — правильно делают, — сказал Мамонтов. — Ход расследования должен выявить очень мощную главную причину того, что произошло. Я этого жду и граждане ждут. У нас в эфире экономист Михаил Хазин сказал, что детей убивала невидимая рука рынка. Эта дама (одна из задержанных хозяев сгоревшего здания — прим. ИА REGNUM ), скорее, заботилась о деньгах, скорее всего, понимала свою миссию и жизнь так, что она должна зарабатывать деньги, и в голове у неё осталось мало мозгового вещества, которым она думала, что вдруг что-нибудь случится (из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности — прим. ИА REGNUM ). Но это стиралось из её каждодневного бытования. Может быть, она ощущала себя менеджером высокого полета». Подробности: В гибели детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обвинили невидимую руку рынка

12:48 30.03.2018 Сотрудник ВГТРК Андрей Медведев, анализируя происходящее в стране после трагедии в Кемерове, пришёл к выводу, что получилось как бы две страны: «Аман Тулеев заявил, что определенные силы хотели нажиться на трагедии в Кемерове и раскачать ситуацию. Владелец ТЦ миллиардер Штенгелов не сказал ни единого слова соболезнования. Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов сказал, что целью прошедшего в понедельник стихийного митинга могла быть дискредитация власти. Модные блогеры ради лайков и популярности принялись писать про сотни погибших. Модные оппозиционеры, весело потирая ручки, плясали на костях погибших. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал Игорю Вострикову, потерявшему всю семью: «Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?» — напомнил коллега на своей странице в facebook. Аман Тулеев: «Товарищ президент, я Вам обещаю…» И продолжил: «Семнадцатилетний курсант кадетского корпуса МЧС пошел в горящее здание и вытащил трёх малышей. Учительница Татьяна Дарсалия погибла, спасая совершенно незнакомых детей. Махмуд Художаев и Фарзон Салилов, продавец и охранник из обувного магазина, выводили напуганных людей из дыма через запасной выход на втором этаже. Фотограф по имени Евгений вывел несколько детей из полыхавшего здания. Девочки-контролеры кинотеатра Наталья и Олеся бегали по залам и кричали, что начался пожар. Восьмиклассница Катя вынесла из огня на руках восьмилетнюю девочку. Неизвестный мужчина выводил детей из кинозала, какая-то девчонка сняла малышей с карусели (механик сбежал первым) и помогла выйти на улицу. Это словно две страны. В одной живут невероятные, великие люди, и я преклоняюсь перед их мужеством, благородством, верой и силой духа. Сила их любви к другим людям такова, что ад отступает. И сегодня нас объединяет общая боль. И мы все хотим, стараемся взять хотя бы немного этой боли на себя. Потому что это были наши общие дети. Нашей страны. И это не фигура речи, иначе мы не плакали бы так все эти дни, не думали бы, что нам сделать всем, как нам через расстояние дотянуться и обнять обожженный город. Это наш общий 5-й «А» класс не получил оценки за контрольную. Наши дети не досмотрели мультик про гномов. А про другую страну… Я про нее, пожалуй, ничего не скажу».

12:54 30.03.2018 Жительница Дагестана Нажабат Омарова приглашает на отдых детей из Кемерова, пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Сама являясь инвалидом, она написала о желании помочь в соцсети: «Я сама в 2011 году стала жертвой подобной трагедии. Долго думала, чем смогу им помочь. Хотела стать донором, но врач мне запретил сдавать кровь по состоянию здоровья. Но тем не менее я хотела оказать помощь и решила отдать свой дом для реабилитации детишек. Пусть хоть возле моря забудут свою трагедию».

12:59 30.03.2018 Сотрудник Алтайского государственного технического университета Елена Пашкова спросила на занятии у студентов, знают ли они телефоны службы помощи. Оказалось, что никто не мог сказать точно, как звонить спасателям с сотового. После того, что произошло в Кемерово она обеспокоена таким непорядком. Напомним, Единый телефон пожарных и спасателей — 101, полиции — 102, скорой помощи — 103.

13:01 30.03.2018 Губернатор Юрий Берг и члены правительства Оренбургской области приняли решение о перечислении однодневного заработка в помощь семьям погибших при пожаре в Кемерово. На предприятиях и в организациях Оренбуржья по линии Красного Креста также начался сбор средств в помощь пострадавшим при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Уже собрали и перечислили финансовую помощь сотрудники Областного онкодиспансера.

13:19 30.03.2018 После страшной трагедии, произошедшей в Кемерове, в социальных сетях стало появляться множество сообщений омичей, опасающихся за свою безопасность. Жители региона рассказывают о нарушениях требований пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных комплексах. В областном главке МЧС рассказали, куда могут обратиться омичи, выявившие нарушения правил пожарной безопасности. Подробности: После трагедии в Кемерове омичи опасаются за свою безопасность

13:39 30.03.2018 Трагедия, произошедшая в Кемерове, «самым бессовестным образом используется силами, которые не заинтересованы в сохранении в нашем государстве консолидации общества», заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, информирование людей о проведении проверок, принятых мерах, включение в работу представителей общественности должно остановить этот процесс. В Алтайском крае проверяют безопасность, в том числе пожарную, не только в торговых и торгово-развлекательных центрах, но и в учреждениях культуры, спорта и другого досуга.

13:42 30.03.2018 Безопасность и извлечение прибыли — это противоположные друг другу вещи, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. По его словам, Россия на сегодняшний день продолжает переживать стадию пещерного капитализма, когда безопасность и извлечение прибыли оказываются противоположными друг другу вещами. «Поэтому во многих городах Европы сегодня такие развлекательные комплексы стоят за 20 км от города, и ближе нельзя, — сказал законодатель. — Потому что это вредит безопасности. У нас они не только в центре. Чиновникам плевать на безопасность, и они выдают разрешения (на строительство — прим. ИА REGNUM ). Подробности: Пещерный капитализм — депутат Госдумы РФ о причинах трагедии в Кемерове

13:57 30.03.2018 31 марта, в Лазареву субботу, по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха во всех храмах Кемеровской епархии пройдут заупокойные богослужения по погибшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В Знаменском кафедральном соборе по окончании Божественной Литургии и Панихиды по усопшим Кемеровская епархия проведёт встречу-память «С молитвой в сердце».

14:12 30.03.2018 К вопросу о пожарной безопасности… Начальник экспертного учреждения противопожарной службы Саратовской области подозревается в даче взятки в виде телефона iPhone — 6 проверяющему из вышестоящего ведомства, чтобы тот не вносил в акт проверки ряд выявленных нарушений. Также расследуется уголовное дело в отношении получателя взятки, сообщает телеграм-канал СКР «Следком».

14:27 30.03.2018 Алтайский край, где сейчас складывается сложная паводковая обстановка, направил гуманитарную помощь пострадавшим на пожаре в Кемерове. В наборы вошли чайные, тонизирующие, ягодные напитки, природные масла, мёд, лекарственные средства и другая целебная продукция алтайской земли. Сформировано 60 наборов, которые адресованы семьям пострадавших на пожаре в «Зимней вишне». Для оперативной доставки груза из Барнаула в Кемерово Сибирский региональный центр МЧС России выделил вертолёт Ми-8, сообщили в ведомстве. В правительстве Алтайского края также подчеркнули, что часть предоставленной алтайскими производителями продукции направят семьям, наиболее пострадавшим от подтопления на территории Алтайского края.

14:36 30.03.2018 После трагедии в Кемерове более 700 зданий в Югре проверят на соответствие требованиям пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено функционированию систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения, содержанию эвакуационных путей и выходов, наличию первичных средств пожаротушения. Также специалисты оценят уровень подготовки персонала к реагированию на пожары и возможные ЧС. Кроме того, на объектах с массовым пребыванием людей пройдут практические тренировки по эвакуации. Проверки продлятся до 11 апреля. После пожара в Кемерове в Югре проверят безопасность свыше 700 зданий

14:53 30.03.2018 Куда передадут игрушки, которые кемеровчане принесли к «Зимней вишне» в память о погибших детях, пока неизвестно. «Мемориал пока сохраняется, решение будет принято позже», — сообщили в администрации Кемеровской области.

15:29 30.03.2018 Кемеровская область. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал от собственников ТРЦ привести в надлежащее состояние соблюдение противопожарных требований, предъявляемых к объектам с массовым скоплением людей. До 1 мая необходимо оснастить все ТРЦ выходом сигнала на пульт «01» в случае возникновения пожара. «В связи с тем, что государство предоставляет вам, бизнесу, надзорные каникулы, и проведение возможных плановых проверок не чаще, чем раз в три года, в основе всей вашей деятельности должен лежать принцип презумпции добросовестности, ответственности. Что мы имеет в реальности? Многочисленные нарушения в сфере противопожарной и антитеррористической безопасности и ряд других. Так работать нельзя! Имейте совесть, не рискуйте здоровьем и жизнями людей», — сказал Кузнецов. Он потребовал от всех ведомств и собственников закрыть ТРЦ, не соблюдающие правила противопожарной безопасности.

15:36 30.03.2018 Чем больше торговый центр — тем страшнее в него заходить, заявляют посетители торговых площадок подмосковной Балашихи после страшных событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Не прибавляют уверенности и сообщения о многочисленных нарушениях в организации противопожарной безопасности торговых центров по всей России. Корреспондент ИА REGNUM самостоятельно проверил три крупных магазина города. Читайте также: Потенциальные убийцы: узкие лестницы, тупики и странная плитка ТЦ Балашихи

15:46 30.03.2018 В Абакане (Хакасия) после трагедии в Кемерове проходят проверки объектов с массовым пребыванием людей. По данным республиканского глава МЧС, на данный момент уже проверен 21 такий объект. Прежде всего речь идёт о торговых и развлекательных центрах. «Ролби», «Европа», «Нью-Йорк», «Чикенхаус», «Калина», «Аллея», «Наутилус», «Мишутка» — известные абаканцам и гостям города торгово-развлекательные центры первыми были осмотрены комиссиями на предмет пожарной безопасности от подвалов до чердаков. Грубых нарушений правил пожарной безопасности зафиксировано не было. Все центры имеют автоматическую пожарную сигнализацию, работоспособность которой проверяли эксперты пожарной испытательной лаборатории МЧС России по Хакасии», — говорится сообщении ведомства. Какие «негрубые» нарушения были найдены в данных ТРЦ, не уточняется.

15:52 30.03.2018 В кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография, на которой, как утверждают администраторы паблика, изображена кондитерская фабрика, которая впоследствии станет торгово-развлекательным комплексом «Зимняя вишня», погубившим десятки человек. [[[picture8]]]

15:54 30.03.2018 Депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») перечислил предложения, разработанные после трагедии в Кемерове. «Перейти на рискориентированную модель проверок, где на первом месте — безопасность, вернуть МЧС на стадию приемки объектов, внести поправки в законодательство с тем, чтобы гигантские торгово-развлекательные центры не смогли больше называть себя «малым» бизнесом, четко прописать в СНиПах нормы расположения в ТРЦ не только детских игровых зон, но и кинозалов, встряхнуть стройнадзор, чтобы был контроль за попытками устроить в ТРЦ незаконные перепланировки, рекомендовать торговым центрам оборудовать здания фотолюминесцентными эвакуационными системами (как в самолете), чтобы и без электричества, в полной темноте, ползком, можно было найти путь к спасению», — написал депутат в соцсети.

16:05 30.03.2018 Мэр Томска Иван Кляйн на аппаратном совещании 30 марта заявил, что «алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях должен быть доведен до автоматизма». Совещание в мэрии началось с минуты молчания в память о погибших сибиряках в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. «Мы регулярно проводим учения в наших учреждениях — школах, детских садах, в районных администрациях и на муниципальных предприятиях. Но навыки действия в чрезвычайных ситуациях должны быть доведены до автоматизма», — сказал Кляйн.

16:08 30.03.2018 На Ямале оглашены первые итоги проверок ТРЦ. Безопасных пока не нашли. Подробнее: Потенциальные убийцы: на Ямале пожарный надзор не нашёл безопасных ТРЦ

16:54 30.03.2018 В прокуратуре Новгородской области под председательством прокурора области Андрея Гуришева в эти минуты идет оперативное совещание, посвященное организации и проведению проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Гуришев отметил, что органами прокуратуры совместно со специалистами регионального ГУ МЧС России ведутся проверки в отношении 243 объектов торговли, культуры и спорта с массовым пребыванием людей, расположенных Новгородской области. Особое внимание уделяется торговым комплексам, реконструированным из ранее действующих производственных объектов.

17:14 30.03.2018 «Обнаглевшие»: мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова не пустили с проверкой в ТЦ «Планета». "ТЦ «Планета», самый лучший, который считался в мире, он даже великодушно нас в первый день не запустил. Он должен был стать примером. Они должны были прийти и сказать: «Посмотрите, как надо, потому что у нас большой центр. Мы позиционируем себя как самые лучшие, самые безопасные». Я им пишу, чтобы они пустили нас на проверку. А они отказали. Прокурор на следующий день выдал уведомление о начале проверок. А нам вечером говорят, а здесь что-то не то написано, уйдите. Это нормально или нет? Я в шоке!» — заявил глава Новокузнецка.

17:18 30.03.2018 Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов возмущён поведением собственников торговых сетей города после трагедии в Кемерово. Его слова в программе «Утро с мэром» цитирует vashgorod.ru: «Знаете, что меня ещё бесит. В понедельник утром мы собираем весь народ, причастный к торговле и торговым центрам. Был полный зал. Я говорю им, что надо почтить память погибших минутой молчания. Нельзя, чтобы это произошло у нас. С завтрашнего дня мы пойдём с проверкой — приготовьтесь. Думаете, кто-нибудь был готов? Обнаглевшие. Они видели, что погибли дети. Никто не готов».

18:23 30.03.2018 МЧС России считает необходимым повысить степень опасности торговых центров, переведя данные объекты из категории значительно опасных до представляющих чрезвычайную степень риска. Об этом 30 марта заявил замначальника департамента надзорной и профилактической работы МЧС Денис Зобков в ходе «круглого стола» в Общественной палате, передаёт «Коммерсантъ». По словам представителя МЧС, подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством свыше 200 человек предусматривает, что проверки таких объектов будут осуществляться один раз в год. При этом будут возможны также внеплановые проверки. После трагедии в Кемерово массовые проверки торговых центров начались по всей стране. Сегодня в МЧС сообщили, что по результатам проверок, проведённых совместно с прокуратурой в Центральном и Приволжском федеральных округах, в 750 из 791 проинспектированного объекта были выявлены различные нарушения.

18:26 30.03.2018 В связи с трагедией в «Зимней вишне» может быть изменён логотип к 100-летию города Кемерова, сообщают местные паблики в соцсетях. В настоящее время число «100» на логотипе изображено в виде языков пламени. В администрации Кемерова, комментируя эту информацию ИА REGNUM, сообщили, что собирают предложения и мнения по этому поводу.

19:02 30.03.2018 «Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008№ 123-ФЗ достаточно чётко прописывает основные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, вводимым в эксплуатацию. Статья 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» данного ФЗ предусматривает обязанность собственника подать декларацию пожарной безопасности в уведомительном порядке. Уведомительный характер подачи декларации и является той «лазейкой», которая позволяет собственникам избегать проверок пожарного надзора в условиях надзорных каникул», — пояснил юрист Содружества земельных юристов Артём Канавин. Читайте также: Уведомления и «лазейки»: как смогла открыться смертельная «Зимняя вишня» Торговый центр «Зимняя вишня» был перестроен из здания кондитерского комбината в 2013 году, однако его открытие не было согласовано с органами государственного пожарного надзора МЧС РФ. Это связано с тем, что в том же году представители руководства торгового центра получили отказ в согласовании проектных решений по реконструкции здания — именно из-за несоблюдения правил в сфере пожарной безопасности. Тем не менее комплекс был введён в эксплуатацию, а в связи с тем, что в 2016 году была предпринята реформа контрольно-надзорной деятельности, предусматривающая введение т.н. надзорных каникул до конца 2018 года, органы пожарного надзора не стали проводить проверку.

21:50 30.03.2018 Пермяки отреагировали на кемеровскую трагедию созданием стихийного мемориала в память о тех, кто погиб в торговом центре «Зимняя вишня». Мемориал возник на месте памятника в память по погибшим в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. 27 марта в Перми прошла акция памяти по кемеровчанам. Её участники (около 1,3 тыс, человек) проводили параллель между пожаром в Кемерово и в местном клубе «Хромая лошадь», делая неутешительные выводы. Читайте также: Что породнило Пермь и Кемерово 27 марта в регионе отменили все увеселительные мероприятия, а также сменили репертуар в некоторых театрах, отказавшись от комедийных постановок. На этот день в Перми был запланирован концерт Лолиты: она решила не отменять мероприятие, пообещав отдать гонорар семьям, пострадавшим от пожара в Кемерове. Пермский клуб «Амкар» на своём сайте заявил, что 31 марта перед матчем с московским «Локомотивом» футболисты выйдут на поле в траурных футболках, а игра начнётся с минуты молчания. 30 марта краевой минстрой заявил, что на территории манежа «Пермь Великая» установят два противопожарных резервуара. Информация о том, что прокуратура не разрешает пускать зрителей в манеж из-за нарушения правил пожарной безопасности, особо актуализировалась после кемеровской трагедии. Кроме того, в крае начались тотальные проверки торговых комплексов.

05:37 31.03.2018 В городе Белово Кемеровской области часть из тех игрушек, которые лежали у народного мемориала в память о погибших детях в ТРЦ «Зимняя вишня», подарили воспитанникам одного из детских домов, остальные волонтёры отвезли в церковь и раздали детям на улице.

06:12 31.03.2018 После трагедии в Кемерово во многих регионах начались проверки ТРЦ. Как отмечает кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев, проведение проверок всех субъектов предпринимательства регулируется Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». «Этот закон не увязывает частоту и интенсивность проверок с определёнными организационно-правовыми формами организаций. Поэтому неважно, будет ли предприятие функционировать в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Интенсивность проверки снижается для субъектов малого предпринимательства. Так, в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год», — говорит он. Шерстобоев считает, что «мораторий» на проверки субъектов малого предпринимательства мало что дает указанным организациям. Этот «мораторий» действует для плановых проверок, а по общему правилу их частота и так составляет один раз в три года. Внеплановые проверки, напротив, проводятся, если имеются основания, предусмотренные законом.

06:30 31.03.2018 Музыкант Максим Фадеев написал композицию в память о погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Клип появился в интернете. «Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память», — написал Максим Фадеев.

07:31 31.03.2018 Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев, комментируя проводящиеся после трагедии в Кемерово по всей стране проверки в ТРЦ, сказал, что закон содержит достаточно способов обеспечения законности в деятельности субъектов предпринимательства. «Вопрос, на мой взгляд, в том, как указанные полномочия реализуются на практике. Полагаю также, что решить проблему только репрессивными мерами не получится: как минимум, поднадзорных субъектов всё равно окажется больше, чем проводящих их должностных лиц. Видимо, следует сочетать все методы государственного управления, а это принуждение, убеждение и поощрение. Возможно, следует обратить внимание и на конфигурацию государственного контроля, применение новых современных методов», — предположил он.

07:36 31.03.2018 Сегодня, 31 марта, некоторые гражданские активисты призывают устроить бойкот торгово-развлекательным комплексам. Поддержат ли граждане инициативу? На Урале после трагедии в Кемерове снижения числа посетителей ТРЦ пока не фиксируют.

08:19 31.03.2018 В Кемерово на несанкционированный митинг 31 марта возле здания областной администрации собралось порядка 15 человек. Накануне в социальных сетях распространялась агитация с призывом вновь выйти на несанкционированный митинг в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». [[[picture11]]] Однако на этот раз людей пришло на несколько порядков меньше. Сама площадь полностью оцеплена полицейскими, пропуск внутрь осуществляется через металлодетекторы. Читайте также: На несанкционированный митинг в Кемерово почти никто не пришел [[[picture10]]]

08:34 31.03.2018 Торговые центры Алтайского края не безопасны для посетителей. Об этом уведомила региональная прокуратура. По итогам проверки контролирующие и надзорные пришли к неутешительным выводам: данные объекты функционируют с нарушениями требований пожарной безопасности. Загроможденные и узкие эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения, перекрытые оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды, отсутствие светящихся указателей путей эвакуации, другие нарушения стали поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении 5 владельцев и арендаторов торговых объектов в Бийске. В Барнауле неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами и другие нарушения установлены при проверке ТЦ «Арена». В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования. Прокуратура также проверит организации культуры и спорта.

08:45 31.03.2018 Чтобы почтить память погибших в «Зимней вишне», более 2 тыс. человек посетили встречу-память «С молитвой в сердце» в Знаменском кафедральном соборе Кемерова. Об этом 31 марта сообщает администрация Кемеровской области. [[[picture12]]] По окончании божественной литургии и панихиды по успопшим, которую провел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, в рамках встречи-памяти «С молитвой в сердце» на ступенях главного храма Кузбасса артисты Губернаторского камерного хора Государственной филармонии Кузбасса, Губернаторского хора «Утро» и солисты Музыкального театра им. Боброва исполнили молитвы, музыкальные произведения православной тематики, стихи. [[[picture9]]] В Лазареву субботу во всех храмах Кемеровской епархии прошли заупокойные богослужения по погибшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

09:35 31.03.2018 Жители Кемерово на встрече-памяти у Знаменского собора принесли соболезнования всем родителям и родственникам погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». «В «Зимней вишне» — одни лабиринты, в этих лабиринтах из-за халатности нашей администрации погибли очень много людей, — сказал местный житель. — Надо было пройти освидетельствование (в торговом центре на пожарную безопасность — ИА REGNUM ) за 20 дней, а его прошли за два часа. Такого не может быть»

09:57 31.03.2018 Во всех храмах России 2 апреля пройдет заупокойное служение в память об погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», заявил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 31 марта на траурном митинге-панихиде у Знаменского собора в Кемерове. «Не должно отчаянием наполнять наши душу и сердца. Должна быть священная память, горячая и живая любовь, выражающаяся в молитве о тех, кого сегодня с нами нет», — сказал митрополит Аристарх.

10:03 31.03.2018 Администрация города Кемерово сообщает, что в связи с возобновлением учебных занятий в школе №7 оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» с 1 апреля будет находиться в помещении городского Совета ветеранов (ул. Весенняя, 10). «Оперативный штаб в школе №7 был организован в первые минуты начала ликвидации пожара и действовал круглосуточно, координируя взаимодействие с семьями пострадавших и погибших и аварийно-спасательные работы. Работу в штабе продолжат психологи, социальные работники, представители экстренных служб и сотрудники администрации города для оперативного решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» и работы с кемеровчанами, чьи родные и близкие пострадали или погибли в пожаре», — говорится в сообщении горадминистрации.

10:55 31.03.2018 В Новосибирске родители и учебные заведения после трагедии в Кемерово массово отказываются от запланированных походов в кинотеатры. Например, по данным сайта bk54.ru, в «Люксоре» от своих заранее забронированных билетов отказались сразу 30 классов. А «Комсомольская правда» сообщает, что люди в кинозалах переспрашивают контролёров, будут ли открыты двери во время сеанса. Напомним, ранее новосибирцев в социальных сетях призвали устроить 31 марта бойкот всем ТРЦ города.

11:36 31.03.2018 В межрегиональную общественную организацию «Гражданский патруль» поступили сообщения о противопожарном несоответствии ТРЦ и больниц уже из пяти регионов — Бурятии, Красноярского края, Иркутской, Пензенской и Воронежской областей. Люди жалуются на запертые запасные выходы, загромождения эвакуационных проходов и лестниц, отсутствие световых указателей на эвакуационных маршрутах.

11:46 31.03.2018 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе с группой следователей сегодня, 31 марта, прибыл в Кемерово. Сначала он провёл краткое совещание с заместителем главы МЧС Владленом Аксеновым в гостинице «Кузбасс», после чего посетил мемориал и сгоревшее здание ТЦ «Зимняя вишня».

11:50 31.03.2018 У народного мемориала, созданного кемеровчанами у сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», глава СКР Александр Бастрыкин 31 марта возложил цветы, почтил память погибших, а затем пообщался с местными жителями. Он заверил людей в проведении тщательного и объективного расследования произошедшей трагедии и пообещал, что все причастные к ней будут установлены. Ранее президент Владимир Путин поручил Бастрыкину напрямую пообщаться с жителями Кемерово. [[[picture14]]] [[[picture13]]]

12:31 31.03.2018 Заместитель начальника Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Новосибирской области, майор внутренней службы Денис Новиков, возглавлявший новосибирский отряд при ликвидацию последствий пожара в «Зимней вишне», рассказал, что понять, где и по какой причине произошло возгорание, даже профессиональному спасателю в той ситуации, в которой приходилось работать, было сложно. По его словам, все три этажа здания выгорели практически полностью. «Здание «Зимней вишни», как мне объяснили, было старым зданием бывшей кондитерской фабрики, которое реконструировали под торговый центр. Сам торговый центр по планировке очень непонятный: много арендаторов, много всего. Современные торговые центры оснащены специальными автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматической системой тушения и оповещения людей о пожаре. В ряде новосибирских ТРЦ выходы сделаны таким образом, что наружу они открываются, вовнутрь — нет. Поэтому замков здесь не требуется. В некоторых центрах могут быть установлены электромагнитные замки, которые срабатывают при включении пожарной сигнализации. При проектировании это сразу закладывается», — отметил он.

12:37 31.03.2018 На встрече с родственниками погибших и пострадавших в кемеровской трагедии Александр Бастрыкин заявил, что следствие установит каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к жертвам в ТЦ «Зимняя Вишня». [[[picture16]]]

13:04 31.03.2018 В ГУ МЧС по Кемеровской области рассказывают, что в день трагедии, 25 марта, на суточном дежурстве находились начальник караула Сергей Генин, командир отделения Антон Бридов и пожарный Александр Малышенко: «Спустя 7 минут после получения сигнала звено старшего лейтенанта Генина уже было на месте, включилось в аппараты и приступило к работе». По словам самого Генина, за весь его срок службы в пожарной охране, составляющий 22 года, на его памяти таких пожаров в Кемеровской области не было — ни по площади, ни по катастрофическим последствиям, ни по количеству погибших.

13:24 31.03.2018 Общественная палата Кемеровской области сообщила об открытии горячей линии для родственников погибших и пострадавших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», где можно сообщать о проблемах (административных барьерах), связанных с правами несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оформлением опекунства; жилищными правами; оформлением документов на собственность; вопросами по социальным выплатам; трудовым законодательством; с защитой прав и представлением законных интересов в суде; с защитой прав и представлением интересов в государственных структурах. Телефоны горячей линии указаны на сайте Общественной палаты Кемеровской области.

15:12 31.03.2018 Опубликовано видео первых секунд эвакуации при пожаре в «Зимней вишне». Оказалось, двери в кинозалы были открыты. Также читайте: Опубликована видеозапись момента эвакуации из кинозалов «Зимней вишня»

16:44 31.03.2018 Следственный комитет России предложил бизнесмену Денису Шенгелову, который является совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня, вернуться на родину из Австралии для дачи показаний по делу о пожаре. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин. «Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, даёт показания, даёт объяснения», — сказал Бастрыкин, который сегодня, 31 марта, прибыл в Кемерово. Глава СКР также не исключил, что при наличии оснований следователи потребуют выдачи Шенгелова через механизмы оказания правовой помощи.

17:15 31.03.2018 Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в социальной сети Instagram собирает сигналы о неблагополучных с точки зрения пожарной безопасности объектах. «Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас. Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры. Пишите в комментариях под постом где, по вашему мнению, не соблюдаются правила противопожарной безопасности (название объекта, адрес, описание проблемы)», — призвал Ведерников жителей региона. Подробнее: Врио губернатора призвал псковичей проверить регион на безопасность

19:50 31.03.2018 Шокирующие результаты проверок на Ямале. В уренгойском ТРЦ «Проспект» персонал во время учебной тревоги отправил посетителей в зону задымления, а не в свободные аварийные выходы. Подробности: Развенчанные мифы и убийственные ТРЦ: Ямал в марте

20:14 31.03.2018 Первые же проверки торговых и развлекательных центров в Тульской области показали множество нарушений противопожарной безопасности: неизолированная проводка, заваленные эвакуационные выходы, заблокированные двери, неудовлетворительное состояние систем дымоудаления и освещения, просроченные огнетушители. Кроме того, власти региона получили тревожный сигнал об отсутствии пожарной сигнализации и средств пожаротушения в МКУ «ФОК МО Славный». В 2015 году по программе «Народный бюджет» в ФОКе был проведен косметический ремонт. Тогда же была отключена и демонтирована старая пожарная сигнализация, а новая так и не появилась. Напомним, в Тульской области проверяют не только торговые и развлекательные центры, но и учреждения культуры и спорта, а также остальные объекты с массовым пребыванием людей. Читайте также: Двери на замке, выходы завалены: первые проверки ТЦ в Тульской области

07:26 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Об этом сообщает сегодня, 1 апреля, пресс-служба администрации региона. «Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении. Сама новость с таким заголовком не открывается. [[[picture17]]] [[[picture18]]]

07:36 Пресс-служба администрации Кемеровской области выложила в интернет видеообращение Амана Тулеева, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Информация об отставке появилась сегодня, 1 апреля.

07:55 Заявление об отставке Амана Тулеева прокомментировал депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин: «Что бы сейчас ни говорили, этот человек по-настоящему любил Кузбасс. Эта земля была для него родной, и он был тут хозяином, а не временщиком. За это его можно только уважать».

08:13 В пресс-службе администрации Кемеровской области ИА REGNUM не сообщили, кто будет исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. «Ждём указ», — подчеркнули в пресс-службе.

09:12 Стенограмма видеобращения Амана Тулеева: «Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через своё сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал всё, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. Причины пожара разбираются правоохранительными органами России. Дорогие земляки, мы с вами прошли большой, очень большой жизненный путь: от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащих касок, голодовок, забастовок, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И всё это сделали вы, и я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны — России и нашей области. Ещё раз спасибо всем за то, что всегда были рядом — в горе, в радости. И примите поклон. Сегодня, сейчас, хочу сказать вам, я подал президенту РФ прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным и единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — сказал Аман Тулеев. Отметим, 73-летний Аман Тулеев в руководстве области — с 1990 года, а с 1997 года занимает губернаторский пост. В июле 1997 года указом президента России Бориса Ельцина он был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года был избран губернатором области, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года вновь избран главой региона (93,5% голосов). 20 апреля 2005 года по представлению президента Владимира Путина наделён полномочиями губернатора сроком на пять лет. 18 марта 2010 года областной парламент вновь единогласно утвердил его на эту должность, тем самым продлив полномочия на очередные пять лет. 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, президент назначил Тулеева временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса, а 13 сентября 2015 года он вновь избран главой области, набрав 96,69% голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году. До сегодняшнего дня в России — только два ельцинских губернатора: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Читайте также: Тулеев заявил, что морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом»

09:27 Кемеровские интернет-паблики сообщают о том, что «Зимнюю вишню» готовят к сносу. Со здания сняли вывески. [[[picture19]]]

09:38 Президент РФ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.

09:40 Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло считает, что преждевременно говорить об изменениях, которые произойдут в Кемеровской области после отставки губернатора Амана Тулеева. «Заявление об отставке Аман Гумирович сделал, это не первоапрельская шутка. Решение губернатором принято — это его право», — заявил полпред агентству «Интерфакс-Сибирь».

09:42 Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Указ президента РФ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области» подписан 1 апреля. Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв. Полный текст Указа: В связи с заявлением Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию. 2. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

09:56 Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», квалификация экономист. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России. С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. С 2014 по 2018 год — генеральный директор ООО «Угольная компания «Колмар». С марта 2018 года Сергей Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Накануне назначения, 27 февраля 2018 года, Владимир Путин встречался с Сергеем Цивилёвым в Кремле. [[[picture21]]]

09:59 Вице-премьер Сергей Цивилёв стал для страны главным лицом власти в Кузбассе 27 марта, когда вышел на митинг и общался с народом напрямую. Известен тем, что обвинял Игоря Вострикова, потерявших в пожаре троих детей, жену и сестру, «в пиаре», но затем встал на колени перед родителями сгоревших детей. [[[picture20]]]

10:55 Омский политконсультант Владимир Лифантьев считает, что Аману Тулееву нужно было уйти в отставку ещё «лет 10 назад». «Когда один человек давно и долго держит всё в своих руках, степень управления в регионе на первый взгляд кажется идеальной. Всё происходило за такой политической ширмой. Обратная сторона застоялой политической системы — в ней существуют постоянные, не боящиеся ничего, обалдевшие от своей безнаказанности чиновники, которые и допускают трагедии, подобные кемеровской», — подчеркнул он. Подробности: Аман Тулеев. Отставка с «трагикомическим оттенком»

11:05 В Youtube и на сайте администрации Кузбасса опубликовано обращение врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева к кузбассовцам:

11:15 Здание «Зимней вишни», скорее всего, пока сносить не будут. Оно потребуется для проведения следственных действий.

11:17 «В связи с тем, что Аман Тулеев попросился в отставку 1 апреля, в День дурака, у многих нет-нет да и промелькнула мысль о том, что это шутка», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Владимир Лифантьев (Омск). Однако, по его словам, то, что сегодня 1 апреля, не так важно: «Сегодня Вербное воскресенье, выходной день. Я могу предположить, почему был выбран именно этот день. Сейчас по отношению к Аману Тулееву есть большой социальный запрос на линчевание. Многие люди не то что рационально понимают его вину в трагедии в Кемерове, многие люди на эмоциональном уровне считают его виноватым. И это уже не рациональный протест против чего-либо, это эмоциональная ярость по отношению к конкретной персоне. Поэтому «вынимать» эту персону из системы управления нужно как можно аккуратнее. Но при этом нужно соблюсти обязательный формуляр. И на видео на сайте областной администрации мы как раз видим соблюдение этого обязательного формуляра. Он говорит что-то в духе «Я устал, я ухожу». Но делает это в воскресенье, в Вербное воскресенье — в большой праздник для православных людей. Ещё один аспект — в большинстве СМИ в выходной день работают только дежурные журналисты. Если бы он сделал то же самое в понедельник, то действий в СМИ было бы больше, было бы больше шума, больше давления на массы, соответственно, от масс был бы больший эмоциональный отклик».

11:18 По словам новосибирского политолога Дмитрия Пучкина, в выходных данных видеобращения Амана Тулеева об отставке указано, что оно было размещено на Youtube ещё 31 марта. «Однако информация о нём была распространена федеральными СМИ 1 апреля, что естественно придаёт уходу Амана Тулеева трагикомический оттенок. Этим самым Тулеев пошёл по пути Виктора Толоконского (в сентябре 2017 года объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края раньше, чем появился Указ президента — прим. ИА REGNUM), нарушив принятый сценарий, когда информация об этом распространяется Кремлём одновременно с указанием на то, что президент принял отставку и назначил врио губернатора. Не исключаю, что это волевое решение самого Тулеева, решившего поставить Кремль перед свершившимся фактом, поскольку появился ряд публикаций, что Тулееву придётся работать до июня. Естественно в этот период кемеровский губернатор находился бы под постоянным вниманием со стороны федеральных СМИ и правоохранительных органов», — сказал Дмитрий Пучкин.

11:28 Стенограмма видеообращения врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва к кузбассовцам: «Уважаемые кемеровчане, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин возложил на меня временное исполнение обязанностей губернатора Кемеровской области в связи с отставкой Амана Гумировича Тулеева. Я принимаю область в очень тяжёлый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю всё для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Память о погибших будет с нами всегда. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем всё, чтобы поддержать их в эти тяжёлые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку. Мы все вместе должны сделать всё, для того чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной. Наше будущее зависит только от нас с вами, чтобы такие трагедии не повторялись никогда, чтобы наши дети были окружены любовью и заботой. Для этого у нас есть все возможности, надо только правильно использовать их. Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А мы вместе с вами определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса. Убеждён, что только в диалоге с людьми мы сможем укрепить благосостояние жителей области. Обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан. Считаю необходимым подчеркнуть: прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить очень много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата». [[[picture23]]]

11:40 Информация об обращении Сергея Цивилёва к кемеровчанам пропала с официального сайта администрации Кемеровской области. Также недоступно и видео его обращения, которое было размещено на видеохостинге Youtube. До удаления новости с сайта главная страница выглядела так: [[[picture24]]]

12:05 Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что сделает всё для того, чтобы виновные в страшной трагедии в Кемерове понесли строжайшее наказание. Подробности: Врио главы Кузбасса о виновных в трагедии: «Никто не будет выгорожен»

12:15 «Сергей Цивилёв — бизнесмен, и это самый главный момент. Он не имеет опыта административной работы, не знаком с регионом, и у него очень мало привязок к региону — только то, что он когда-то выкупил акции у Андрея Бокарева, совладельца угольной компании «Колмар». Это, по сути, единственная привязка к Кузбассу», — отмечал ИА REGNUM ранее обозреватель Сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын.

12:16 Кроме того, Спицын предполагал, что назначение Цивилёва вице-губернатором — это некий путь к будущему губернаторству, но не в Кемеровской области, а в Якутии. Потому что, по сути, угольная компания «Колмар» — главный резидент территории опережающего развития «Южная Якутия».