Оренбург, 29 марта, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская, которая в 1999—2003 годах работала в команде Амана Тулеева заместителем губернатора по региональной и национальной политике, в эфире ГТРК — Оренбург озвучила своё видение ситуации в связи с кемеровской трагедией, где на пожаре заживо сгорели десятки взрослых и детей. Экс-заместитель главы Кемеровской области отметила, что в Кемерове до сих пор живут её родственники и внучка, а её первым порывом после известия о ЧП было желание сразу поехать в Кемерово. Удержала внучка, которая приехала на каникулы в Оренбург.

Government.ru Аман Тулеев

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и его ужасающие последствия Машковская назвала «настоящим преступлением века»:

«То, что там произошло, кажется каким-то закономерным и жутким уроком».

По мнению экс-замгубернатора Кемеровской области, здание, приспособленное под торговый центр, было старым, и его необходимо было снести. Она выразила недоумение по поводу того, что проект, в котором нет пожарных лестниц, выходящих на улицу с каждого этажа, прошёл согласования и одобрение.

Также Татьяна Машковская считает, что губернатор Кемеровской области должен был уйти в отставку:

«Я знаю Амана Тулеева, прошла с ним очень многое. Бастовали учителя, шахтеры, взрывался метан, но он всегда был вместе со всеми. Но сейчас не выйти к людям?! Да, на площади был стихийный митинг. Но ведь нашлись те, кто вышел. У меня не укладывается в голове, как можно было назвать их бузотерами! Нормальный человек был обязан уйти в отставку. Попросить у людей прощения и уйти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово в крупном торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Он унес жизни 64 человек, большинство из них дети. Кемерово посетил Владимир Путин, на вопрос об отставке Тулеева глава государства сказал, что вначале свою работу должны сделать следователи, а потом уже надо назначать виновных. 27 марта перед торговым центром в Кемерово прошёл многочасовой митинг, где люди требовали отставки региональной власти. Губернатор так и не вышел к народу. Позже, 29 марта, на сайте администрации области опубликовали обращение Амана Тулеева к населению. Он признался, что не спал несколько дней, трагедия коснулась и его лично — на пожаре погибла племянница. Однако слов извинений перед людьми так и не прозвучало. Вначале глава региона отметил, что кемеровчан поддерживает не только страна, но и весь мир. 28 марта стал днем общенационального траура в России. Сидя за столом Тулеев произнёс:

«Я хочу просто низко поклониться всем, кто нас поддерживает в эти труднейшие для нас дни».