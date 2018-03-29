Чебоксары, 29 марта, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Весенние полевые работы в Чувашии будут «намного сложнее», чем в прошлом году. Связано это, в первую очередь, с тем, что аграриям стало сложнее получить кредиты, а льготное кредитование по линии одного из банков «затягивается». В целом на проведение сева потребуется 1,8 млрд рублей — затраты оценивается на уровне прошлогодних. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании чувашского правительства вице-премьер — глава минсельхоза республики Сергей Артамонов.

Cap.ru Январь 2018 года. Уборка подсолнечника в Шемуршинском районе

По подсчетам министерства, для проведения весенних полевых работ в оптимальные сроки требуется более 1,8 млрд рублей. Из них 750 млн рублей должны составить льготные кредиты, 485 млн рублей — собственные средства аграриев, 365 млн рублей — средства от реализации сельскохозяйственной продукции, 203 млн рублей — бюджетные средства.

Cap.ru Расходы на посевные работы

Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что «лимиты сегодня позволяют, если кто-то хочет взять кредит» — на 673 млн рублей:

«Пожалуйста, каждый может заявиться».

Говоря о подготовке к посевной, глава ведомства заявил, что «в целом готовы»:

«Но надо признать, я здесь могу красиво сказать, конечно, но по сравнению с прошлым годом намного сложнее. Сегодня сложнее получить кредиты, закредитованность большая, планки усложнили, механизм получения кредитов… Дешёвые цены на зерно, дешёвые цены на молоко — теряем очень много, надо признать. Но понятно, все готовятся к посевной».

Cap.ru Финансирование предприятий АПК

По данным министерства, на 26 марта сельхозтоваропроизводителям республики оказана государственная поддержка на сумму 283,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии планируется посеять 560 тыс. гектаров, что на 0,9% выше уровня 2017 года. В структуре посевных площадей более 53,3% займут зерновые и зернобобовые культуры, 37,9% — кормовые культуры, оставшаяся часть приходится на картофель — 5,4%, технические культуры — 2,8% и овощи — 0,8%.