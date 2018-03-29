Москва, 29 марта, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Банком России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Лайтбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что у «Лайтбанк» возникли проблемы при использовании высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц.

При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, что привело к существенному снижению размера собственного капитала кредитной организации.

Соответственно банкротство, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Центробанк РФ неоднократно применял в отношении «Лайтбанка» меры надзорного реагирования.

Однако руководством не предприняты действенные меры по нормализации деятельности банка.

По величине активов КБ «Лайтбанк» занимала 425 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «АктивКапитал Банк» (г. Самара).

Решение принято в связи с тем, что в марте 2018 года в «АК Банке» был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов.

Напомним, с начала 2018 года отозваны лицензии у 12-ти российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков.

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