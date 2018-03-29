Симферополь, 29 марта, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Активно критикуемое во всей стране ЕГЭ в Крыму всё большее набирает популярность и заслуживает доверие выпускников. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 28 марта сообщила директор крымского «Центра оценки и мониторинга качества образования» Ольга Троян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если в прошлом году экзамен в форме ЕГЭ сдавали 62% выпускников, то в этом — количество зарегистрировавшихся достигло 74%. Досрочно его будут сдавать 567 учеников. В связи с увеличением желающих сдавать единый госэкзамен дополнительно создано 15 пунктов сдачи в Ленинском, Джанкойском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах и в Судаке. Всего в Крыму их уже более 40», — добавила специалист.

По словам начальника управления по надзору и контролю в сфере образования РК Валентины Бойко, в прошлом году многим родителям довелось заплатить внушительные суммы за попытки своих детей списать на итоговой аттестации.

«Даже при той большой профилактической работе, которую мы проводим, всё равно нам пришлось составить 18 протоколов о нарушении порядка сдачи ГИА за телефоны и шпаргалки в аудитории. Это административное правонарушение, поэтому все материалы мы были вынуждены были передать в суд», — пояснила Бойко, отметив, что сумма штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Чтобы такая история не повторялась, в этом году на государственном экзамене принято решение опробовать новые технологии, которые помешают будущим выпускникам списывать и разорять своих родителей. В частности, комплект экзаменационных материалов в аудиториях будут распечатывать прямо в присутствии экзаменуемых. Затем сданные работы будут опять переводить в электронный вид, и отправлять в региональный центр обработки информации. По мнению специалистов, сочетание этих технологических нововведений существенно повысит меры информационной безопасности и практически исключит влияние человеческого фактора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ всё активнее обсуждается вопрос об отмене ЕГЭ, поскольку, по мнению многих специалистов и парламентариев, он принёс больше вреда, чем пользы. Вместо этого вновь предлагается вернуть традиционный экзамен, чтобы школьники могли спокойно учиться и потом поступать в вузы. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение 16 марта. Один из авторов документа, замглавы комитета по образованию и науке Борис Чернышов уверен, что с самого начала суть ЕГЭ состояла не в обучении, а в «дрессировке» школьников, поэтому его нужно срочно упразднить.

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