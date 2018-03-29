Вашингтон, 29 марта, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Ходатайство двух саудовских банков и строительной компании о прекращении дела о терактах 11 сентября 2001 года отклонил суд Нью-Йорка, рассмотрение исков пострадавших семей к Эр-Рияду продолжится, сообщает 29 марта издание Middle East Eye.

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Изначально в суд обратились семьи погибших во время терактов. Они потребовали через суд исполнить закон 2016 года «О справедливости против спонсоров терроризма» и наказать виновных в Саудовской Аравии, которые, по их мнению, «помогали и подстрекали» террористов в течение нескольких лет до совершения терактов.

Виновными в данном преступлении граждане США считают саудовских официальных лиц и некоторые государственные учреждения.

Во избежание рисков, такие требования оспорили два банка и строительная компания из Саудовской Аравии. Окружной судья США Джордж Дэниелс в Манхэттене отклонил требования представителей Эр-Рияда, сообщив, что не обладает необходимой юрисдикцией для удовлетворения ходатайств.

Добавим, что саудовское правительство изначально отрицало причастность к терактам 9/11, которые были совершены путем атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон при помощи угнанных самолетов. Напомним, тогда погибли почти 3000 человек.

Эр-Рияд также выступает против распространения на него закона «О справедливости против спонсоров терроризма».

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