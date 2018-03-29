Лондон, 29 марта, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Наибольшая концентрация вещества, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, выявлена в их собственном доме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британской полиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Уточняется, что следы нервно-паралитического вещества были обнаружены на входной двери дома. В Скотленд-Ярде считают, что на пороге жилища Скрипали подверглись первому воздействию яда.

Следы вещества нашли и в других местах в Солсбери — их обнаружение стало итогом нескольких недель работы следователей. Однако в остальных случаях концентрация яда оказалась ниже.

Речь идет в том числе об окрестностях торгового центра Maltings, возле которого Скрипалей нашли без сознания 4 марта, и кладбище в Солсбери, где покоятся жена и сын Сергея Скрипаля.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Солсбери привел к резкому обострению отношений Москвы и Лондона. Британская сторона обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, однако при этом не уточняет ни природу отравляющего вещества, ни его источник. Москва категорически отвергает обвинения.

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