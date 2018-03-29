Иркутск, 29 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Известный иркутский эколог, орнитолог Виталий Рябцев настаивает на введении моратория на строительство новых объектов на байкальском острове Ольхон и побережье пролива Малое Море до тех пор, пока не будет наведён порядок в существующем турбизнесе. Свой развёрнутый доклад он представил недавно в ходе круглого стола «Проблемы туристической деятельности на озере Байкал» с участием Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, который собрал около 100 представителей туристического бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

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«Все природопользователи никогда не стремятся и не планируют уничтожить ресурс, который эксплуатируют. Но очень часто наносят ему непоправимый урон. Это происходит как бы «само собой», «случайно». Люди, не замышляя чего-либо дурного, просто зарабатывают деньги. Однако это добропорядочное занятие имеет последствия — истощение природных ресурсов, их деградацию (из-за сопутствующих «освоению» загрязнений, таежных пожаров и и других факторов). Ущерб может быть несоизмеримо большим, чем полученная прибыль. Именно это и происходит на Байкале», — заявил Виталий Рябцев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Чтобы исправить ситуацию, необходимо прекратить «освоение» всех новых природных территорий на Байкале

По его словам, никто не ставит себе целью разрушить экосистему Байкала, которая является настоящей природной фабрикой по производству питьевой воды, но «по факту» это разрушение — сегодняшняя реальность. Учёный полагает, что сейчас предприниматели делают всё, чтобы «узаконить убийство Байкала», его природе туристической деятельностью уже нанесён непоправимый ущерб.

Ранее Виталий Рябцев уже сообщал, что три вида орлов на Ольхоне уже не восстановить, как и некоторые виды растений, степи располосованы тысячами дорог, вековые деревья вырубаются, пляжи, степи, дюны, тайга — всё уничтожается.

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По его данным, нынешняя глобальная антропогенная нагрузка более губительна для природы, чем пастбищная, имевшая место в 1970−80 годы, когда многотысячные отары овец чуть не погубили степи. Чтобы исправить ситуацию, прежде всего необходимо прекратить «освоение» все новых природных территорий на Байкале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ущерб может быть несоизмеримо большим, чем полученная прибыль. Именно это и происходит на Байкале

«Нельзя допустить, чтобы северная часть побережья Малого Моря превратилась в такую же зону сплошной застройки, как Мухорский и Куркутский заливы. Недопустимо и так называемое «возрождение» опустевших сельских поселений. Они «возрождаются» в виде коттеджных поселков, попирающих не только природоохранные ограничения, но и принципы социальной справедливости. Прежде всего, это поселения Ольхона — Песчанка, Узур. Разрушительны инфраструктурные проекты, направленные на «развитие», а фактически — на застройку и экологическую деградацию природных территорий», — подчеркнул иркутский учёный.

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По данным aikal-info.ru, Виталий Рябцев поддержал предложение природоохранного прокурора Сергея Зенкова об ограничении турпотока на остров. По данным учёного, лишь 10% ущерба природе наносят так называемые дикие туристы, которые бывают на Ольхоне всего 2,5 месяца в году, остальное — турбазы, отели, потому что они работают 4−5 месяцев, и всё больше появляется круглогодичных мест размещения.

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По мнению учёного, процесс наведения порядка в Ольхонском районе идёт так туго потому, что «подавляющее большинство местных чиновников участвуют в турбизнесе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, шумиха вокруг байкальских нерп и возможного снятия запрета на их промысел, поднятая в последние месяцы общественностью, может оказаться лишь «прикрытием» для тех, кто решил по-тихому узаконить постройки гостиниц и баз отдыха в водоохранной зоне Байкала. Общественники и некоторые депутаты госдумы РФ уже выявили несоответствие между проектом по сокращению водоохранной зоны Байкала, разработанный учёными Института географии им. В. Б. Сочавы и соответствующим постановлением Минприроды. Скандал затих, но очевидно, что проблема требует решения.