Чебоксары, 29 марта, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Чувашии районы занимались «приписками» и «рисовали» цифры, присылая отчёты о вводе в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании чувашского правительства вице-премьер — глава минсельхоза республики Сергей Артамонов.

ИА REGNUM Частное подворье

В министерстве со ссылкой на данные администрации районов отмечают, что на 1 марта 2017 года площадь необрабатываемых земель в Чувашии составляла 83 004,2 гектара, на 1 марта 2018 года — 58 932,8 гектаров. Только в трёх районах нет заброшенных пашень — в Комсомольском, Шемуршинском и Яльчикском. Наибольшее число необрабатываемых земель — в Урмарском (6473,98 гектаров), Шемурлинском (5907,13 гектаров) и Канашском (5724,12 гектаров) районах. В 2018 году поставлена задача ввести в севооборот 23 868,61 гектаров.

Вице-премьер Сергей Артамонов сообщил, что в 2016 году было более 90 тыс. гектаров необрабатываемых земель, ежегодно вводятся в севооборот «по 25−24 тыс. гектаров».

«В итоге, по данным Росреестра, площадь пашни уменьшилась на 2704 гектара. Данные, конечно, расходятся — Росреестр, статистика (Чувашстат), налоговая, разные данные. Многие фермеры сегодня, к сожалению, выпали и не подают сведения», — констатировал глава чувашских аграриев, отметив, что «с налоговой надо поработать, и статистику теряем, и планы надо выполнять».

Cap.ru Данные минсельхоза Чувашии

«Если раньше районы отчитывались, что ввели определённое количество земель, и мы не запрашивали кадастровые номера, с этого года проверяем по кадастровым номерам, чтобы таких приписок не было. Инвентаризацию осенью ещё раз провели, многие районы признались, что рисовали (цифры), мы это не скрываем, хотя это картину не улучшает. В целом пока около 60 тыс. необрабатываемых земель, мы фиксируем план на 2018 год — ставим 23,868 тыс. га. Это не натянутые цифры, мы силой не заставляем районы, они сами принимают на себя эти обязательства с учётом инвесторов разных, расширения площадей разными существующими хозяйствами. Все в соглашениях эти цифры будут прописаны», — заверил Сергей Артамонов.

Отметим, в этом планируется посеять 560 тыс. гектаров, что на 0,9% выше уровня 2017 года. В структуре посевных площадей более 53,3% займут зерновые и зернобобовые культуры, 37,9% — кормовые культуры, оставшаяся часть приходится на картофель — 5,4%, технические культуры — 2,8% и овощи — 0,8%.