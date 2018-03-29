Москва, 29 марта, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Донбасс отправилась 75-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

«Автомобили 75-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе,» — говорится в сообщении.

В пути колонна разделится на две части — одна направится на пункт пропуска «Донецк», другая — на «Матвеев Курган». На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб, после чего направятся в Донецк и Луганск.

Отмечается, что всего в Донбасс будет доставлено свыше 400 тонн гуманитарных грузов. В ДНР и ЛНР отправлены предметы первой необходимости, детские продуктовые наборы и учебная литература.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война. Новые украинские власти направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.