«Кемерово, мы с тобой!»: В небо Балашихи взлетели десятки белых шаров
Балашиха, Московская область, 29 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Подмосковной Балашихе вечером 28 марта прошли акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли не менее 64 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Акция памяти в Балашихе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Белые шары скоро взлетят в небо в память о погибших
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Жители Балашихи приходят отдать дань памяти
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Горожане скорбят
Договорившись о проведении встреч в социальных сетях, жители вышли на площади Славы и Ленина и запустили в небо белые шары, поминая трагически погибших детей и взрослых. Также в городе образовалось сразу несколько стихийных мемориалов, куда люди несут цветы, свечи и игрушки, выражая сочувствие родственникам погибших в кемеровском пожаре.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шары у Вечного огня на площади Славы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Светлая память»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Балашиха скорбит о погибших
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в России был объявлен национальный траур по жертвам трагического пожара в Кемерове.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Никто не остался равнодушным к трагедии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В память о погибших