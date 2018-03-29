Балашиха, Московская область, 29 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Подмосковной Балашихе вечером 28 марта прошли акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли не менее 64 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция памяти в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белые шары скоро взлетят в небо в память о погибших

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жители Балашихи приходят отдать дань памяти

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горожане скорбят

Договорившись о проведении встреч в социальных сетях, жители вышли на площади Славы и Ленина и запустили в небо белые шары, поминая трагически погибших детей и взрослых. Также в городе образовалось сразу несколько стихийных мемориалов, куда люди несут цветы, свечи и игрушки, выражая сочувствие родственникам погибших в кемеровском пожаре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шары у Вечного огня на площади Славы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Светлая память»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Балашиха скорбит о погибших

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в России был объявлен национальный траур по жертвам трагического пожара в Кемерове.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никто не остался равнодушным к трагедии