Москва, 29 марта, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Народный артист России, певец и автор песен Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил актёр и телеведущий Александр Олешко, передает RT.

Цитата к\ф «Коллеги» реж. Алексей Сахаров. 1962. СССР Олег Анофриев

По словам Олешко, о кончине Анофриева он узнал от его внучки. Артист умер 28 марта — в этот день в России был объявлен траур по погибшим при пожаре в торговом центре Кемерова.

«Он долго болел», — сказал Олешко. «В день траура по детям улетел, как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», — добавил артист.

Актер назвал покойного самым прекрасным и удивительным артистом, голос которого был известен с детства. Олешко рассказал, что очень дружил с Анофриевым, и выразил соболезнования близким родственникам певца.

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Как сообщало ИА REGNUM, Олег Анофриев ушел из жизни 28 марта в Москве в возрасте 87 лет. Зрители помнят его роли в советских фильмах, а также песни, написанные для цикла передач «Спокойной ночи, малыши!», мультфильма «Бременские музыканты», комедии «Жили три холостяка». Широко известна песня Анофриева «Есть только миг», которую он исполнил в кинофильме «Земля Санникова».

В 1969 году Олегу Анофриеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2004 году — Народного артиста России.

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