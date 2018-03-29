Москва, 29 марта, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Банка России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «АктивКапитал Банк» (г. Самара), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что в марте 2018 года в «АК Банке» был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов.

Это привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации и к неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами банка.

Также в работе «АК Банка» выявлены неоднократные нарушения требований нормативных актов ЦБ области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В отношении банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения, но руководство не предприняли действенных мер по нормализации деятельности «АК Банка».

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

По величине активов «АК Банк» занимал 117 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банком России с 21 марта отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ АО «Телекоммерц Банк» (г. Тула).

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» в «Телекоммерц Банк» назначена ликвидационная комиссия.

Напомним, с начала 2018 года отозваны лицензии у 11-ти российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков.

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